La troisième édition du Taverne Tour se met en branle aujourd’hui avec la ferme intention de faire sortir les Montréalais de leur torpeur hivernale.

Le mini-festival, qui se poursuit jusqu’à samedi dans différents bars et salles de spectacle de l’avenue du Mont-Royal, permet de voir de près et à petit prix une panoplie d’artistes. «L’idée, depuis le départ, est vraiment de créer un événement ancré dans un quartier, dans ce cas le Plateau-Mont-Royal, où le contact entre le public et l’artiste est différent, explique Maryline Lacombe, cofondatrice du Taverne Tour. On opte pour des petites salles, des lieux plus intimes, un peu en opposition au côté impersonnel des gros festivals comme on en voit beaucoup à Montréal.»

Les amateurs de musique auront par exemple la chance de voir Fred Fortin à la taverne Saint-Sacrement, Mara Tremblay à la Brasserie Boswell ou encore le band new-yorkais A Place To Bury Strangers à l’Escogriffe. Le tout pour 20$ et moins. Certains événements sont gratuits. «On aime bien prendre de gros noms, des artistes qu’on est habitués à voir dans de grandes salles, et les amener dans des endroits plus petits ou des lieux éphémères. Aller voir Fred Fortin au Club Soda ou à la taverne Saint-Sacrement, c’est deux approches, deux expériences complètement différentes.»

Si les spectateurs profitent de cette proximité, c’est aussi le cas pour les artistes qui se prêtent au jeu. «Pour les artistes aussi c’est intéressant de pouvoir connecter directement avec leur public, et on a toujours une réponse positive de leur part. Après avoir passé l’année à tourner dans de gros festivals, de grosses scènes où tu n’as pas de contact avec les spectateurs, c’est l’fun de revenir à l’essence d’un show où ton public est à un pied de toi.»

Alors que la première édition du Taverne Tour ne comptait que neuf artistes, la programmation de cette année en comporte 45, répartis dans 15 lieux. On passe allégrement du folk (Dany Placard) à l’électro (Le Couleur), en passant par le rockabilly (Bloodshot Bill)… au surf garage japonais (Teke Teke). «On veut présenter un événement qui vient briser la monotonie du mois de janvier, le post-temps des Fêtes où il y a vraiment un creux dans le calendrier culturel, affirme Maryline Lacombe, qui, à titre de productrice, a aidé à bâtir feu l’Autre Saint-Jean. On veut que les gens s’amusent, fassent la fête, alors on a opté pour des trucs très rythmés. Il y a beaucoup de rock, mais on a tout de même un souci de diversité.»

Le Taverne Tour est aussi une occasion de valoriser le réseau des petites salles, qui abondent à Montréal. «La majorité des groupes qui sont dans notre programmation ne seraient pas là s’ils n’avaient pas eu accès à de petites salles à leurs débuts. C’est la base de la vitalité d’une scène musicale. Ces salles permettent non seulement à des artistes d’amorcer leur carrière et de grossir, mais rendent aussi possible la diversité artistique, qui ne sera pas nécessairement commerciale, mais tout de même pertinente et nécessaire.»

Sept suggestions

1. Galaxie @ La Tulipe, mercredi à 17h

2. Dany Placard @ Verre Bouteille, jeudi à 21h

3. Le Couleur + Madaila @ L’escogriffe, jeudi à 22h

4. We are Wolves + Pop goes @ Le Ministère, vendredi à 21h

5. Corridor + Fountain @ Ô Patro Vys, vendredi à 22h

6. Co/ntry @ Le Ministère, vendredi à minuit

7. Paupière + Xarah Dion @ Ô Patro Vys, samedi à 22h