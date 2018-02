Même si la carrière de Jerry Bruckheimer est remplie de films hollywoodiens à grand déploiement, le célèbre producteur ne dédaigne pas porter à l’écran des histoires vécues.

12 Strong, présentement en salle, s’inscrit donc dans la voie de certains de ses films précédents, comme Remember the Titans et Black Hawk Down.

Le long métrage raconte l’épopée des premières forces spéciales américaines à mettre le pied en Afghanistan dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre 2001. Leur histoire avait été tenue secrète, jusqu’à ce que l’auteur Doug Stanton la raconte dans son livre Horse Soldiers: The Extraordinary Story of A Band of US Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan, publié en 2010.

En entrevue, Bruckheimer admet qu’il n’a pas été difficile à convaincre lorsque le projet a abouti sur son bureau.

«C’est une histoire unique qui mérite d’être racontée, à propos d’hommes qui ont accompli de grandes choses inconnues du public.»

«J’aime faire des films qui sont non seulement divertissants, mais aussi éducatifs, à propos de gens dont on devrait se souvenir, qui ont changé les choses pour le mieux. Ils auraient été oubliés sans le livre de Doug Stanton et notre film.»

Le producteur admet également que 12 Strong, en plus de lui avoir offert l’occasion de tourner de belles images, sort à un moment opportun.

«C’est un film à propos du professionnalisme des forces armées. Ces gars sont intelligents, mais aussi mortels. C’est également un portrait réaliste que ce qui se passe dans le monde et de ce qui s’est déroulé en Afghanistan à cette époque. On explique comment une petite force armée peut se rendre dans un pays étranger, tisser des liens avec les musulmans et le peuple afghan pour repousser un ennemi commun.»

Même si certaines libertés artistiques ont été prises, Jerry Bruckheimer soutient que «l’essence de l’histoire» a été conservée, au grand plaisir des véritables protagonistes.

«Si on se base sur la réaction des gens qui ont vu le film, incluant les membres des forces spéciales qui étaient vraiment sur place, je crois que nous avons réussi à capter l’essence de ce qui s’est passé.»

«La chose la plus effrayante, pour un producteur, est de faire un film à propos de vrais individus. On a toujours peur que les gens impliqués nous reviennent et disent: “Ce n’est jamais arrivé, c’est une mauvaise représentation de la réalité.” Heureusement, pour ce film, c’est exactement l’inverse qui est arrivé.»

