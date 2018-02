Après avoir remporté en 2017 le Lion d’or, grande récompense de la Mostra de Venise, pour sa romance fantastique The Shape of Water, Guillermo del Toro vient d’être choisi pour occuper la fonction de président du jury lors du 75e festival.

«Être président de la Mostra est un immense honneur et une responsabilité que j’accepte avec respect et gratitude. Venise est une fenêtre sur le cinéma mondial et une occasion d’en célébrer la force et l’importance culturelle», a déclaré le réalisateur mexicain dans un communiqué.

En plus du Lion d’or, rappelons que The Shape of Water a permis à Guillermo del Toro de remporter un Golden Globe en janvier dernier ainsi que le grand prix de la Directors Guild of America. Son long métrage est désormais un des favoris à la 90e cérémonie des Oscars, où il est nommé 13 fois.