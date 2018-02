À l’occasion de la Saint-Valentin, la plateforme de streaming Spotify dévoile les titres écoutés en masse par les amoureux pour faire l’amour. C’est le canadien de The Weeknd, avec son RnB langoureux qui remporte la palme.

«Earned It» de The Weeknd, serait le morceau le plus écouté par les amoureux pour faire l’amour, rapporte la plateforme de streaming Spotify. Une place que le titre doit sûrement à sa figuration sur la bande originale de «Cinquante nuances de Grey». En deuxième position viendrait «Birthday Sex» de Jeremih, et en troisième encore une fois The Weeknd avec «Often». On retrouve le musicien en dixième position avec «The Hills».

Les chansons pour faire l’amour

The Weeknd – Earned It (Fifty Shades Of Grey)

Jeremih – Birthday Sex

The Weeknd – Often

Jeremih – All The Time

Ginuwine – Pony

SoMo – Ride

Rihanna – Sex With Me

Trey Songz – Slow Motion

Ty Dolla $ign – Or Nah (feat. The Weeknd, Wiz Khalifa and DJ Mustard) – Remix

The Weeknd – The Hills