Les films d’ici seront à l’honneur mercredi prochain jusqu’au 3 mars, alors que la 36e édition des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) battra son plein. Quoi choisir parmi les centaines d’événements à l’affiche? Métro vous propose quelques suggestions.

Nuit RVQC : Peter Henry Phillips

L’auteur-compositeur-interprète québécois Pierre-Philippe Côté (ou Peter Henry Phillips, ou même Pilou) invite les mélomanes à passer la nuit avec lui. Le musicien montera sur scène pour revisiter les univers musicaux des nombreux films et séries télé (Le règne de la beauté, Pour Sarah, Les Affamés, Hubert et Fanny) dont il signe la trams sonore. Le créateur d’ici entrecoupera sa performance de compositions issues de ses projets personnels. Sa prestation sera suivie d’un DJ set de Yaya, Fresco et Empress. Les festivités se poursuivront jusqu’aux petites heures du matin.

Le 24 février à 21 h à la Cinémathèque québécoise. Entrée gratuite

Storyboard Les Affamés : décomposition en images

Envie de retomber dans l’univers morbide des Affamés et de revisiter une campagne québécoise traversée par des hordes de zombies? Les amateurs du film d’horreur à succès auront de nouveau quelque chose à se mettre sous la dent. L’exposition Décomposition en images présentera pour la toute première fois les maquettes de l’illustrateur Jean-Philippe Marcotte, réalisées avant le tournage du long métrage. Les fans de cinéma et de bande dessinée y trouveront leur compte et pourront découvrir une partie du travail qui a été nécessaire pour réaliser les scènes ensanglantées de l’œuvre primée du réalisateur Robin Aubert.

Tous les jours à partir de midi à l’Espace Rendez-vous de la Cinémathèque québécoise. Entrée gratuite

Les Rendez-vous Popcorn

Québec Cinéma a prévu une journée complète d’activités stimulantes (et gratuites!) pour toute la famille. Au menu : jeux, ateliers, contes animés et films. Les cinéastes en herbe pourront entre autres assister à un petit cours de direction artistique donné par les Spirographeuses du dimanche (10 h 30) et participer à un atelier de création de stop-motion (12 h 30). Après avoir profité d’une expérience de réalité virtuelle à la station Hydro-Québec (à partir de 9 h 30), les plus branchés pourront quant à eux rencontrer les vedettes de l’émission Le Chalet, diffusée à VRAK (16 h 30). Tous se donneront rendez-vous à la fin de la journée pour la projection de sept courts métrages jeunesse (19 h 30).

Le 25 février de 9 h 30 à 19 h 30 à la Cinémathèque québécoise. Entrée gratuite

Ce silence qui tue

«S’il s’agissait de 36 000 femmes canadiennes assassinées ou disparues, qu’en diriez-vous?» À l’aide de multiples témoignages, le documentaire coup-de-poing de l’auteure et réalisatrice Kim O’Bomsawin s’attaque à la question de l’indifférence envers le sort réservé aux femmes autochtones au Canada. Rencontres avec des travailleuses du sexe, des victimes d’abus, des militantes, des juges, des policiers et d’autres individus qui se trouvent aux premières lignes pour lutter contre ce phénomène. L’équipe du film sera sur place lors de la projection.

Le 27 février à 18 h au Cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin. 12 $

La leçon de cinéma de Denis Villeneuve

Une semaine avant la cérémonie des Oscars où son film Blade Runner : 2049 pourrait bien remporter cinq statuettes, Denis Villeneuve fait un arrêt à Montréal pour donner une leçon de cinéma à l’auditorium de la Grande Bibliothèque. Pendant l’entretien d’une heure trente, celui qui enfile les succès internationaux reviendra sur son parcours exceptionnel devant le public. Faites vites, même si l’événement a été ajouté à la dernière minute à la programmation des RVQC, plusieurs centaines de cinéphiles comptent y assister… et les places sont limitées! Petite consolation pour les retardataires : le plus récent film du réalisateur sera présenté le 3 mars à 21 h 45 à la Cinémathèque québécoise (12 $).

Le 25 février à 14 h à la Grande Bibliothèque. 15 $