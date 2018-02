La semaine de relâche est un bon moment pour prendre le temps de se poser et de lire un bon livre. Voici quelques titres pour tous les âges qui nous ont fait rire, nous ont émus ou ont suscité notre passion du début à la fin.

J’aime pas mes cheveux!

L’auteure Nathalie Azoulai et l’illustratrice Victoire de Castellane se sont amusées à décrire le plus grand nombre possible de types de cheveux et de coiffures. De la crinière d’une fillette d’un an qui a l’air d’un oursin à la frange qu’il faut «peigner, aplatir et empêcher de gonfler» en passant par les cheveux poivre et sel de maman et par le chignon blanc de mamie, elles ont exploré la question sous tous ses angles avec humour et dérision. Aux Éditions Albin Michel Jeunesse

Le jouet des vents

Il s’agit d’un de ces albums qu’on adopte d’abord pour les illustrations. Éric Puybaret a d’ailleurs étudié à l’École nationale des arts décoratifs de Paris. Avec ce récit tout en poésie, il fait voyager ses jeunes lecteurs au gré du vent à la poursuite d’un enfant «léger comme l’air», du Moyen-Orient à l’Afrique en passant par les contrées nordiques. Aux Éditions de La Martinière Jeunesse

De petite à grande

Récemment traduite en français, cette collection élaborée par Isabel Sanchez Vegara présente certaines des grandes dames qui sont sorties des sentiers battus et qui ont été des figures marquantes dans leur domaine respectif. Après des livres portant sur l’aviatrice Amelia Earhart et sur la scientifique Marie Curie, un album consacré

à Rosa Parks sera publié en avril. Aux Éditions La Courte Échelle

Mes amis les animaux

Nathalie Choquette a lancé une nouvelle série mettant en vedette Dodo Doublecroche et sa famille très rigolote l’automne dernier. Dans cette histoire, l’héroïne aimerait avoir un animal de compagnie… sauf que sa famille est allergique à toutes les bêtes à poils et à plumes. Aux Éditions Dominique et Compagnie

La maison des merveilles

C’est le concept inusité de ce roman qui en fait tout le charme. D’abord racontée en images, l’histoire élaborée par Brian Selznick se poursuit en mots. Tout commence lors d’un naufrage survenu en 1766. On suit par après le parcours du seul survivant, Billy Marvel, et de ses descendants dans leur odyssée qui va du xviiie siècle à nos jours. Un roman fascinant pour faire découvrir la littérature (et quelques pans de l’histoire) d’un autre œil aux pré-ados. Aux Éditions Scholastic