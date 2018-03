Cette semaine, Métro craque pour le le spectacle de danse Sang bleu, le gala Prends ça court!, les imprimés de Hayley Elsaesser, les albums Felt de SUUNS et Whoever Comes Knocking de Kae Sun, de même que les livres Les loyautés et Parce que je suis un renard.

1. Sang bleu

«Exploration sur le corps et son rapport à la matière qui le compose.» En toute honnêteté, on ne savait pas trop à quoi s’attendre de Sang bleu, la plus récente collaboration des danseurs Andréane Leclerc et Dany Desjardins. Mais dès leur entrée sur scène, on ne peut les quitter des yeux. En une heure, dans un décor minimaliste (et «vêtu» de costumes on ne peut plus minimalistes), le duo semble vivre, mourir et renaître plusieurs fois. Toujours dans la peau d’un organisme (plutôt micro) différent. À chaque cycle de vie, contorsions et danse se mêlent pour créer un mode de locomotion unique. Et, chaque fois on est conquis, parfois sourire en coin, par l’originalité du mouvement. À La Chapelle, ce soir à 20 h. (Carine Touma)

2. Les loyautés

Cet incroyable roman se lit d’une traite. Trois ans après avoir reçu à la fois le Renaudot et le Goncourt des lycéens pour D’après une histoire vraie (aussi à lire absolument!), Delphine de Vigan ne déçoit pas. Son plus récent ouvrage n’a rien du récit autobiographique ou du thriller psychologique. Cette fois, elle campe son récit dans une école parisienne. On suit les quatre protagonistes (deux lycéens, la mère de l’un d’eux et une de leurs professeurs – des personnages torturés, on s’en doute) dans une dynamique structure narrative où ils prennent tour à tour la parole. En librairie aux éditions Jean-Claude Lattès. (Jessica Dostie)

3. Parfois je suis un renard

Chaque page de cet album splendidement illustré nous fait découvrir un des 12 animaux totémiques de la tradition anishinaabée. Êtes-vous courageux comme l’ours? Curieux comme le porc-épic? Sage comme le hibou? Rusé comme le renard? Les textes poétiques de l’artiste métisse Danielle Daniel contribuent à nous ouvrir à sa culture. D’ailleurs, elle a réalisé ce livre pour encourager son fils à découvrir ses racines autochtones. Une oeuvre sensible qui a été récompensée du Prix Marilyn Baillie. Aux éditions Scholastic. (Jessica Dostie)

4. SUUNS

Felt , le nouvel album du groupe montréalais SUUNS, est complètement électrisant. Même si certains sons synthétiques peuvent sembler trop crus, l’album est enveloppant, et les musiciens réussissent à y créer une ambiance lumineuse et invitante. Le tout se tient dans un ensemble éclectique mais cohérent, d’une agréable complexité. Les morceaux Peace and Love (pour le solo de saxophone) et le single Watch You, Watch Me sont des coups de cœur. En spectacle au National le 9 mars. (Alexis Boulianne)

5. Le gala PCC!

En ces temps où «culture» est souvent synonyme de «coupures», on ne peut qu’admirer, et profondément, une initiative comme le gala Prends ça court! Pour sa quinzième édition, qui s’est tenue dans le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois mardi dernier, quelque 230 000 $ ont été remis en prix aux artisans du court métrage. Une catégorie cinématographique vibrante, originale, où fourmillent des passionnés remplis de talent, comme Jérémy Comte, qui a raflé plein d’honneurs pour son Fauve. D’ailleurs, comme aime le rappeler l’ardent défenseur et boss de l’entreprise, Danny Lennon : «Les courts, ce ne sont PAS des “petits films”.» Grand, très grand bravo. (Natalia Wysocka)

6. Kae Sun

Immense et instantané coup de cœur pour Whoever Comes Knocking, nouvel album signé Kae Sun. Tout se fond parfaitement dans cette œuvre qui sonne très «maintenant», dans tout ce que cela suppose de mieux. Paru sous l’étiquette du collectif d’artistes Moonshine, dont le globe-trotteur né au Ghana et résidant à Mont­réal fait partie, l’opus est porté par sa voix enveloppante qui s’adapte à toutes les ambiances. Que ce soit sur l’ensoleillée Flip the Rules, la dansante Stalk, la bluesy Canary ou la mélancolique Breaking, on se laisse entièrement absorber et emporter par cet ensemble de pièces sans faux pas. Il y a même Ariane Moffatt qui se joint au musicien, le temps d’un Fix Up. Mais il n’y a rien à réparer sur cet album qui se conclut de façon lumineuse avec The Moment. Grand moment. À voir en concert au Centre Phi, ce soir à 20 h, dans le cadre de Montréal en lumière. (Natalia Wysocka)

7. Les imprimés de Hayley Elsaesser

Avant d’être designer de mode, la colorée Hayley Elsaesser est diplômée des beaux-arts. Pas étonnant que la marque de cosmétiques montréalaise Annabelle lui ait demandé d’habiller sa nouvelle collection de rouges à lèvres. Les six nuances – du rose bonbon au violet chromé – ont ainsi été assorties à des tubes aux illustrations extravagantes qui évoquent la culture pop. The Outrageous Collection, 9$ chacun. (Jessica Dostie)

Et on se désole pour…

Les dialogues de Annihilation

En 2015, Alex Garland étonnait les cinéphiles avec une œuvre de science-fiction que personne n’attendait : Ex Machina. Étonnait surtout parce que, avant ce film qui allait le mener aux Oscars, le nom du Londonien devenu réalisateur était surtout associé à sa plume. Le roman The Beach, adapté plus tard au grand écran avec Leo DiCaprio, c’est lui. Le scénario de 28 Days Later aussi. Mais si, par le passé, ses dialogues nous ont plu, ceux de son plus récent long métrage, Annihilation, appuyés et explicatifs, nous ont drôlement déçue. Dans ce récit porté par Natalie Portman, le metteur en scène et coscénariste, qui s’est inspiré du roman du même titre de Jeff VanderMeer, insiste. Et insiste. «Si elle se coupe, ce n’est pas parce qu’elle veut mourir. C’est parce qu’elle veut se sentir vivante.» «Tu penses que ton mari est au courant de notre liaison?» «Je pars, mais lorsque tu lèveras les yeux vers le ciel, tu sauras que je suis dans la même galaxie, car nous verrons les mêmes étoiles.» Parlant de lever les yeux vers le ciel… (Natalia Wysocka)