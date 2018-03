Au moins 50 000 personnes ont signé une pétition pour retirer le livre français On a chopé la puberté, destiné aux préadolescentes, des rayons des librairies.

«Grâce à tes seins en développement, tu as enfin attiré l’attention du bel Ethan», ou même «Tiens-toi hyper droite pour faire paraître tes seins plus gros»: voilà quelques conseils tirés du recueil d’astuces pour filles qui s’est attiré les foudres de milliers internautes sur les réseaux sociaux.

Sur sa page Facebook, The Nasty Uterus, qui fait partie des plusieurs groupes qui ont dénoncé l’ouvrage, s’est dit particulièrement choqué que des messages aussi sexistes et hétéronormatifs soient toujours partagés en 2018. «[On n’y voit] que des filles blanches, minces, cis genres, valides et bien entendu hétérosexuelles. Faut croire que les personnes en situation de handicap, noires, grosses, bisexuelles, homosexuelles ou trans ne sont pas concernées par la puberté.»

La pétition, lancée par Mathilde Blondel, est rapidement devenue virale.

«À l’âge ou les jeunes filles se construisent et à travers ce type d’ouvrage, la société leur fait comprendre qu’elles sont à disposition sexuelle, qu’on peut les juger sur leur physique et qu’elles doivent masquer leur corps», dénoncent les instigateurs de la pétition en ligne. «Nous voulons que ce livre soit retiré du marché et que les éditions Milan présentent des excuses.»

Dans un communiqué, les éditions Milan nient avoir fait preuve de sexisme. «On a chopé la puberté est un ouvrage documentaire au ton volontairement décalé et humoristique destiné à dédramatiser une période souvent difficile à vivre à l’adolescence. C’est un livre avec un message positif: «tout va bien se passer». Il faut le lire en entier pour en comprendre le message.»