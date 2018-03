Daniel Zovatto raconte son expérience dans Here and Now, ici et maintenant.

Here and Now, la nouvelle série dramatique de Alan Ball, créateur des succès Six Feet Under et True Blood, est ce qu’on appelle une «œuvre d’ensemble». Et au cœur de cet ensemble, on trouve une famille. Les Bayer-Boatwright. À leur tête, un couple de parents. Incarnés par Holly Hunter et Tim Robbins. Ces parents, ils ont plusieurs enfants adoptés et une fille biologique. Tout va bien. Ou semble bien aller.

Mais le train-train familial est perturbé lorsque l’un des enfants, originaire de la Colombie et incarné par Daniel Zovatto, commence à avoir des visions (ou sont-ce des hallucinations?). Soudain, c’est la crise.

Il faut dire que, malgré le côté surnaturel de la chose, l’acteur a beaucoup plus de choses en commun avec son personnage qu’on pourrait le croire.

Ainsi, tout comme le jeune homme de Here and Now, le comédien dégage quelque chose de spécial. Comme s’il venait d’un autre monde.

Leurs expériences de vie se ressemblent aussi.

Un exemple? Dans une scène du premier épisode, la sœur noire et le frère asiatique du personnage se plaignent qu’il a été mieux traité par leurs parents parce qu’il avait l’air blanc. Une situation que Zovatto ne connaît que trop bien.

«Quand j’ai commencé dans le métier, tout le monde savait que je venais du Costa Rica. Mais je ne compte plus le nombre de fois où j’ai passé des auditions pour jouer des personnages latinos durant lesquelles j’ai entendu: “Il est bon. Mais il n’a pas l’air latino du tout”», confie-t-il.

«Toute ma vie, les gens m’ont dit leur étonnement de m’entendre parler espagnol. On me demande souvent: “Mais comment se fait-il que tu ne sois pas brun?” Je suis content que la série rappelle à quel point les stéréotypes causent du tort.»

L’ensemble du récit est traversé par ce désir de briser les idées reçues, de parler de l’Amérique d’aujourd’hui et des problèmes qui la secouent. Le racisme, les suprémacistes blancs, la violence.

21h Here and Now est présentée le dimanche à 21h sur les ondes de HBO. Cette semaine marquera la diffusion du cinquième épisode de la série. La version française sera proposée à Super Écran dès le lundi 19 mars à 20h.

«Je crois que cette émission tombe à point, estime Zovatto. Notamment parce qu’on parle de choses auxquelles on ne veut pas vraiment faire face.»

L’acteur prend une pause, laisse échapper un petit rire et avance: «En ce sens, je trouve que l’élection de Trump est une bonne chose.»

Conscient que cette déclaration risque de faire sourciller, il précise : «Sa présidence a fait en sorte que nous abordons des sujets, en tant que société, que nous avons balayés sous le tapis pendant de trop nombreuses années. En gros, Donald Trump est le résultat de ce qui se passe en ce moment sur la planète.»