Le dernier film des studios Marvel, «Black Panther», continue de toute écraser sur son passage et devient le film le plus tweeté de l’histoire du réseau social.

Et un record de plus. «Black Panther» n’en finit pas de créer l’engouement depuis sa sortie dans les salles obscures à la mi-février. Après avoir dépassé le milliard de dollars de recette dans le monde, le dernier-né Marvel est devenu le film le plus tweeté de l’histoire avec plus de 35 millions de tweets. Un score titanesque qui a surpassé le dernier «Star War : Les Derniers Jedi» et «Avengers : Infinity War», respectivement à la deuxième et troisième place. Les mots-clic les plus utilisés sont #BlackPanther, #WakandaForever et #Wakanda. Les trois premiers jours, après sa sortie américaine le 16 février dernier, ont été les plus importants en termes de tweets.

Le chanteur Kendrick Lamar signe, quant à lui, la publication la plus retweetée avec l’annonce de la bande-originale du film, suivi par la vidéo de deux enfants déguisés en un seul homme et essayant d’entrer dans un cinéma en achetant une seule place. Dernière mais pas des moindres, l’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama, se place à la troisième position avec son message sur son compte Twitter : «Félicitations à toute l’équipe de #BlackPanther! Grâce à vous, les jeunes pourront enfin voir des super-héros qui leur ressemblent sur grand écran. J’ai adoré ce film et je sais qu’il inspirera des personnes de tout horizon qui trouveront la force d’être le héros de leur propre histoire.»

Sans surprises, les Etats-Unis se placent sur la première marche des pays qui ont le plus tweeté à propos du film, suivi par le Royaume-Uni et la Thaïlande.

Les super-héros noirs de l’univers Marvel continuent de repousser les limites du box-office avec désormais 605,4M$ en Amérique du Nord, 1,19md$ dans le monde et 3,1 millions d’entrées en France.