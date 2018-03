L’actrice américaine Hong Chau a discuté avec Métro de sa prestation dans la comédie de science-fiction Downsizing (Petit format), tout juste sorti en DVD.

Pour ses deux premiers films, Hong Chau a travaillé avec deux des plus grands réalisateurs du cinéma américain, soit Paul Thomas Anderson dans Inherent Vice (Vice caché) et maintenant Alexander Payne avec Downsizing, où son interprétation de Ngoc Lan Tran lui a notamment valu cet hiver des nominations aux Golden Globes – le trophée est finalement allé à Allison Janney pour son rôle dans I, Tonya – et aux Screen Actors Guild Awards (Allison Janney, bis).

«Ça ne m’a pas du tout affectée», assure-t-elle à propos des échos sur d’éventuelles récompenses. «J’ai compris à quel point cette discussion ne se limite pas à savoir si une personne a du talent ou si le scénario a du mérite. C’est une conversation qui a beaucoup de tenants et d’aboutissants. Mais j’ai déjà l’impression d’avoir gagné un prix uniquement en jouant cette femme incroyable dans ce film fantastique.»

Elle insiste: travailler avec Alexander Payne lui a permis de réaliser un rêve, surtout parce qu’elle admire le travail de ce cinéaste depuis très longtemps et que le scénario de Downsizing, «original et créatif, tisse un grand nombre de thèmes» qui lui tiennent à cœur.

«Des spectateurs ont eu des interprétations différentes du film avec lesquelles je n’étais pas souvent d’accord. Mais au moment où je leur exposais ma vision de l’œuvre, les bras leur en tombaient! Ceci signifie hors de tout doute que nous avons réussi à produire un long métrage vraiment unique.» – Hong Chau, actriceQu’est-ce qui a attiré son attention au moment de lire le scénario? «J’ai éprouvé une véritable admiration pour les observations très intelligentes au sujet de l’expérience de l’immigrant. Nous pouvons la voir à travers mon personnage et celui de Matt Damon. Ils sont rapidement étiquetés comme des “étrangers” et doivent par conséquent affronter des préjugés à répétition.»

«La plupart des Américains ne comprennent pas ce que cela signifie que de quitter son pays, de tout laisser derrière soi et d’arriver dans un pays étranger, totalement perdu et sans appui», ajoute l’actrice, née en 1979 en Thaïlande.

«Nous percevons les immigrants seulement comme des gens qui travaillent fort, mais nous ne savons rien de plus sur eux, déplore Hong Chau. Et nous ne sommes pas curieux d’en apprendre davantage. Ce film se soucie du sentiment d’être invisible, du vécu des exploités et des personnes marginalisées.»

Elle affirme aussi que Ngoc Lan Tran se situe «totalement à l’opposé de tous les personnages féminins» qu’on trouve habituellement dans les scénarios.

«Elles sont généralement maladroites, elles manquent de confiance en elles ou alors elles attendent un homme pour agir. Ce n’est pas le cas de Ngoc Lan Tran. Elle ne porte pas sa féminité sur le cœur. Elle est directe, ne supporte pas les imbéciles et sait exactement ce qu’elle veut et comment l’obtenir.»

Dans un monde idéal, Hong Chau aurait préféré que Downsizing soit visionné par tout le monde dans une salle de cinéma, surtout parce que ce long métrage «traite de notre amour partagé pour l’humanité». Par contre, elle est plus que consciente du fait qu’il est difficile d’amener les gens à se déplacer au cinéma par les temps qui courent.

«Nous vivons dans un monde bien différent pour les films. Beaucoup de personnes se tapent des séries télévisées entières mais se demandent si elles ont vraiment envie d’aller dans une salle de cinéma.»

«Cela signifie que nous devons projeter sur grand écran des films qui pourraient attirer d’autres spectateurs que les adolescents amateurs de bandes dessinées. Il y a là un marché à exploiter. Il existe un vaste groupe de gens qui meurent d’envie de voir des films vraiment intelligents qui incitent à la réflexion.»