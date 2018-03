Le duo de comédiens va se retrouver dans «Murder Mystery», film prochainement diffusé sur Netflix, révèle Variety.

Jennifer Aniston («Friends») et Adam Sandler («Pixels», «The Meyerowitz Stories») ont rejoint le casting de «Murder Mystery», nouvelle comédie de Kyle Newacheck prochainement diffusée sur Netflix.

Les deux comédiens se faisaient déjà face en 2011 dans la comédie romantique «Just Go With It».

«Murder Mystery suivra un officier de police de New-York (Sandler) alors qu’il emmène enfin son épouse (Aniston) en voyage en Europe, comme promis depuis longtemps». Invité sur le yacht d’un vieux milliardaire suite à une rencontre fortuite, le couple se retrouve soupçonné de meurtre lorsque ce dernier est mystérieusement assassiné.

Kyle Newacheck, créateur de la série «Workaholics» et scénariste du film «Game Over, Man !» se chargera de la réalisation et James Vanderbilt («White House Down») du scénario. Le film n’a pas encore de date de diffusion.

Adam Sandler en est à sa sixième collaboration avec Netflix après «The Meyerowitz Stories» ou «The Do-Over». Il s’invitera à nouveau sur la plateforme le 27 avril avec «The Week of», face à l’acteur Chris Rock.

Jennifer Aniston a récemment été recrutée par Apple pour jouer dans une nouvelle série aux côtés de Reese Witherspoon.