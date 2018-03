Cette semaine, Métro craque pour The Sun Ladies, La disparition de Stephanie Mailer, Home Fire, A day in the life of Marlon Bundo, Madame le Lapin Blanc, The Nagano Tapes et le nouvel album de George Ezra



1. The Sun Ladies

Présenté au Centre Phi, ce court métrage percutant évoque le parcours de Xate Shingali, ancienne vedette de la chanson kurde qui, après avoir fui l’avancée d’État islamique (EI) en Irak, a participé à la création des Sun Ladies, une unité de combat entièrement féminine. Ces combattantes à l’allure badass sont d’autant plus courageuses qu’elles sont majoritairement issues de la minorité yézidi, à qui EI réserve un sort particulièrement cruel: la mort pour les hommes, l’esclavage sexuel pour les femmes. Grâce au casque de réalité virtuelle, on peut suivre leur quotidien en vision 360° et apprécier encore davantage leur bravoure et leur détermination. Mêlant prises de vue réelles et animation, The Sun Ladies prouve que la RV peut aussi s’intéresser à la dure réalité.–Benoit Valois-Nadeau

2. La disparition de Stephanie Mailer

Difficile de lâcher ce livre avant de l’avoir terminé! Joël Dickner, une valeur sûre au rayon des romans policiers depuis La vérité sur l’affaire Harry Quebert, a le chic pour imaginer des scénarios qui nous tiennent en haleine jusqu’à la fin. Son quatrième roman ne fait pas exception. Que s’est-il passé exactement le 30 juillet 1994 à Orphea, station balnéaire des Hamptons? Le maire de la ville et sa famille ont été retrouvés assassinés chez eux. Une passante, témoin-clé, aussi. Vingt ans après que l’enquête a été bouclée par deux jeunes enquêteurs, la journaliste Stephanie Mailer découvre qu’il y a peut-être eu une erreur judiciaire, mais elle disparaît subitement. Le meurtrier court-il toujours? Aux Éditions de Fallois.–Jessica Dostie

3. Le nouvel album de George Ezra

Il était temps! Quatre ans après Wanted on Voyage, le jeune chanteur britannique revient avec Staying at Tamara’s, un nouvel album rempli de bonheur, de chaleur et de vers d’oreille. Du grand George Ezra, finalement! Il avait déjà lancé plusieurs singles avant la parution de cet opus, dont Pretty Shining People et Paradise, et on savait déjà qu’on allait l’aimer. Coup de cœur pour la chanson Hold My Girl, que j’écoute en boucle depuis une semaine. À noter que le chanteur sera de passage à Montréal le 21 avril, mais son spectacle affiche déjà complet. Ceux qui n’ont pas de billet peuvent donc se consoler avec son album!–Virginie Landry

4. Home Fire

Kamila Shamsie a grandi au Pakistan, étudié aux États-Unis et vit en Grande-Bretagne. Trois pays où elle a installé l’intrigue de son dernier roman, dont on attend la version française – l’espoir est grand, car ses deux précédentes œuvres, Quand blanchit le monde et Là où commencent et s’achèvent les voyages, ont été traduites. Home Fire commence au Massachusetts avec Isma, une Anglaise qui retourne aux études après s’être occupée de son petit frère et de sa petite sœur, mais c’est sa cadette, Aneeka, qui se retrouve au cœur du livre, alors que son frère jumeau, parti là où État islamique s’est implanté, provoque une dispute familiale entre les deux femmes sur fond d’enjeux politique et religieux. Une relecture moderne d’Antigone. Aux éd. Riverhead Books.–Baptiste Barbe

5. A day in the life of Marlon Bundo

L’équipe du Last Week Tonight with John Oliver a réservé une réplique toute particulière à Marlon Bundo’s: A day in the life of the vice president, un livre pour enfants narré par le lapin de la famille du républicain Mike Pence. A day in the life of Marlon Bundo met en vedette ledit lagomorphe, dans une aventure où il tombe amoureux et épouse Wesley. (Un mâle! Scandale!) Une réponse sur mesure aux politiques de Pence, qui s’oppose au mariage gai, entre autres. Autre bon(d) coup d’Oliver, les profits seront remis au Trevor Project, qui offre du soutien aux personnes LGBT, et à AIDS United.–Carine Touma

6. Madame le Lapin Blanc

Le Lapin Blanc, toujours en retard dans Alice au pays des merveilles, a une famille. Oui, oui! C’est ce qu’on découvre en lisant quelques pages du journal intime de sa femme. Madame le Lapin Blanc est la maman occupée de six lapereaux qui sèment la pagaille dans la maison pendant que son mari doit courir au palais de la Reine de cœur. Même le chat du Cheshire s’immisce dans leur quotidien. Dans ce petit album parfait pour les jeunes lecteurs, l’auteur et illustrateur Gilles Bachelet a brillamment intégré des dizaines de références au conte de Lewis Carroll. Aux éditions du Seuil.–Jessica Dostie

7. The Nagano Tapes

«Si quelqu’un affirmait : “Ce gars qui s’appelle Pierre Liberté mettra le but gagnant contre l’empire du mal”, on dirait : “Jamais entendu plus grosse stupidité!”» Le «Pierre Liberté» de cette phrase tirée de The Nagano Tapes, c’est la traduction de Petr Svoboda, qui offrit l’or olympique à la République tchèque contre la Russie lors de la finale de hockey de 1998. Le défenseur fait partie des intervenants du documentaire, aux côtés notamment de Jaromir Jagr et de Theoren Fleury. S’il ne révolutionne pas le genre, le film comprend quelques ingrédients d’un docu sportif satisfaisant : une belle histoire, des archives savoureuses, un contexte géopolitique (les décennies de pression de l’URSS), une pincée de controverse (la défaite amère des Canadiens en tirs de barrage en demies) et un héros (le «mur» Dominik Hašek). De quoi hérisser quelques poils! Disponible sur le site olympic channel.com .–Baptiste Barbe

Et on se désole pour

La fin d’Électrons libres

Permettez-nous d’ajouter notre voix au concert de protestations (on exagère un peu, mais bon) qui a suivi l’annonce du retrait des ondes de Télé-Québec de l’émission de culture scientifique Électrons libres. Comme le souligne la lettre ouverte publiée par la fine fleur des communicateurs scientifiques du Québec il y a quelques jours, l’automne prochain, pour la première fois en 10 ans, aucun magazine scientifique digne de ce nom ne sera à l’antenne du diffuseur public québécois. L’entièreté du contenu scientifique de la chaîne sera malheureusement laissée au quiz Génial!, qui vise un auditoire jeunesse. Voilà qui est désolant.–Benoit Valois-Nadeau