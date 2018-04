De la comédie « New Girl » à celle de « The Middle » en passant par l’humour noir de « You’re the worst », voici cinq séries qui tirent leur révérence en 2018.

À l’image des très populaires « Scandal », « The Americans », « Veep » ou « House of Cards », ces séries feront elles aussi leurs adieux en 2018 après plusieurs années de diffusion à la télévision.

New Girl

La bande d’amis revient pour une ultime saison. Jessica, Nick, Cece, Schmidt et Winston sont de retour avec cette septième saison sur FOX raccourcie à 8 épisodes. L’intrigue se déroulera quatre ans après la fin de la saison 6 et montrera l’évolution de tous les personnages. Zooey Deschanel incarnera pour la dernière fois Jess, aux côtés de ses compagnons de route Jake Johnson, Max Greenfield ou Hannah Simone. La dernière saison de « New Girl » débutera le 10 avril sur la FOX aux Etats-Unis avant de s’achever avec un épisode spécial d’une heure le 15 mai.

The Middle

La série familiale de ABC signe sa dernière saison après neuf ans de diffusion. Les Heck, installés dans l’Indiana et symbole de la famille moyenne américaine, vivent actuellement leur ultime aventure. Leur histoire devrait prendre fin courant mai avec un épisode spécial de deux heures. A l’heure actuelle, 7 épisodes demeurent encore inédits.

You’re the worst

L’idylle aura duré pendant cinq saisons. Démarrées en 2014 sur la chaîne FX, les tribulations de Jimmy et de Gretchen prendront fin sur sa petite soeur FXX en 2018. Aya Cash, Chris Geere, Kether Donohue et Desmin Borges reprendront leurs rôles dans cette série qui a bouleversé les codes de la comédie-romantique traditionnelle. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée.

The Originals

Le spin-off tiré de l’univers de « The Vampire Diaries » s’arrête après cinq saisons sur la chaîne américaine CW. Créée en 2013 par Julie Plec, également à l’origine de « The Vampire Diaries », la série s’était centrée sur le personnage de Klaus Mikaelson, joué par Joseph Morgan, un vampire originel, et sa famille, lors de son retour à la Nouvelle-Orléans. L’ultime saison sanglante débutera le 20 avril aux Etats-Unis.

Casual

La comédie dramatique déjantée de Hulu revient pour un dernier tour de piste dès le 31 juillet. La saison 4 signe la fin des aventures amoureuses de Valerie, Alex et Laura, joué respectivement par Michaela Watkins, Tommy Dewey et Tara Lynne Barr. L’ultime saison comportera huit épisodes qui seront directement disponibles en intégralité sur la plateforme de vidéo à la demande. La série suit la vie amoureuse de Valerie, une mère récemment divorcée qui décide d’aller vivre avec sa fille, Laura, chez son frère, Alex.