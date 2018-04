L’actrice oscarisée Hilary Swank (Million Dollar Baby, Boys Don’t Cry) fait son retour au petit écran avec le personnage de Gail Getty dans la série dramatique Trust, produite par Danny Boyle pour la chaîne FX.

Trust relate l’enlèvement – accompagné d’une rançon de plusieurs millions de dollars – du jeune John Paul Getty III à Rome en 1973. Dirigée notamment par Danny Boyle, lauréat d’un Oscar, et portée par une distribution étoile constituée de Donald Sutherland, Harris Dickinson, Michael Esper et Brendan Fraser, cette série retrace le périple cauchemardesque du jeune Getty, sous l’emprise de ravisseurs qui ne comprennent pas pourquoi personne ne vient le sauver.

Alors que la police italienne croit à un canular et s’entête à ne pas enquêter, le père de John Paul, accro à l’héroïne, refuse de répondre au téléphone. De son côté, le grand-père Getty, peut-être l’homme le plus riche du monde, est bien occupé dans son manoir de la campagne anglaise, entouré de ses cinq maîtresses et de son lion de compagnie. Reste donc la mère du garçon (Hilary Swank), qui doit négocier toute seule avec des ravisseurs de plus en plus désespérés. Le problème? Elle est totalement fauchée. Métro a discuté avec la comédienne de 43 ans.

Votre personnage, Gail, subit beaucoup de stress. Comment vous êtes-vous préparée à l’interpréter?

J’ai eu du mal à comprendre ce que Gail Getty a vécu, ce qu’elle a ressenti pendant le cauchemar de l’enlèvement de son fils, alors que chaque jour, elle ignorait s’il serait en vie le lendemain. Je ne sais pas s’il y a quelque chose de pire que de craindre de perdre son enfant. Je pense que j’avais surtout besoin de me rapprocher de ce sentiment, de cette expérience vécue par tant de familles, pour comprendre ce qu’elle a vécu, pour être empathique.

Quel conseil donneriez-vous à la vraie Gail Getty?

Je ne lui conseillerais pas de faire les choses différemment, parce que, au bout du compte, Gail a fait confiance à son instinct pour prendre ses décisions ainsi qu’à sa force pour prendre les choses en main et assurer le bien-être de sa famille. Elle a pris un peu de temps pour comprendre qu’elle devait faire les choses elle-même, puisque sa famille ne l’a pas aidée comme elle l’aurait cru. Je trouve ça inspirant et ça me rappelle de toujours vivre comme elle.

L’histoire de la famille Getty a aussi été racontée dans le film All the Money in the World, nommé pour plusieurs récompenses cette année. Dans cette version, votre personnage est interprété par Michelle Williams. Craignez-vous qu’on vous compare?

Non, pas du tout. J’ai toujours cru que c’était bon signe que plus d’une personne veuille raconter cette histoire. J’admire le travail de Michelle et je me sens en bonne compagnie. Et puis, ce sont deux formats différents: ce qui est relaté dans le film n’est pas identique à la série. Alors, j’adore l’idée.

10 Trust est composée de 10 épisodes,diffusés sur FX Canada les dimanches à 22h.

Comment se passe votre retour à la télévision après 20 ans passés à travailler dans l’industrie du cinéma?

Plusieurs acteurs de l’industrie cinématographique travaillent aussi pour le petit écran. Il y a beaucoup d’histoires intéressantes à la télévision. Je pense que lorsqu’on les compare à ce qui se faisait avant, les films prennent de moins en moins de risques. Et des récits incroyables sont présentés sous forme de séries parce que les plateformes qui les diffusent sont prêtes à prendre ces risques. Je dirais aussi que travailler pour la télé est très différent aujourd’hui. Le chevauchement télé/cinéma, ce n’est pas seulement avec les acteurs que ça se passe. Les réalisateurs, les auteurs et les producteurs font aussi le saut. Et ça donne beaucoup de poids à l’industrie.

Avez-vous aimé travailler avec Danny Boyle?

Ce fut absolument extraordinaire. C’est un réalisateur que j’admire beaucoup. Son travail m’a beaucoup inspirée pendant ma carrière, alors quand il m’a demandé si je voulais participer au projet, je n’ai même pas cherché à en savoir plus. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec lui, alors cette occasion pour moi, en tant qu’actrice, c’était un rêve qui devenait réalité.