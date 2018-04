La débâcle des glaces permet la venue du Dr. Mobilo Aquafest à Montréal. Le festival d’humour underground, mais pas tant que ça, refait surface dans la métropole et propose une série de spectacles uniques en leur genre. L’embarquement se fait demain soir, et Métro vous propose quelques arrêts.

Quand cinq humoristes ne se reconnaissent plus dans les grands festivals (lire ici Juste pour rire), ils s’aventurent sur l’océan qu’est le marché de l’humour au Québec et fondent le festival Dr. Mobilo Aquafest.

Depuis trois ans, Guillaume Wagner, Virginie Fortin, Adib Alkhalidey, ainsi que Mathieu Séguin et Philippe Cigna, alias Sèxe Illégal, organisent un festival à leur image, en ayant en tête un public ouvert d’esprit qui ne veut pas nécessairement se ruiner pour voir un show d’humour. La programmation de l’Aquafest est établie minutieusement par le «noyau» de Mobilo et donne la chance aux humoristes participants de se lancer, de se mouiller en essayant des gags.

Certains fidèles comme Roman Frayssinet et Fred Dubé sont de retour au festival, tandis que d’autres y débarquent pour la première fois, dont les Denis Drolet, Coco Belliveau et Mike Ward, qui viendra tester de nouveaux textes. «Chaque fois qu’on prépare une programmation, c’est sûr qu’il y a des désaccords, explique Guillaume Wagner, qui présentera son spectacle samedi et lundi soir. Mais on est tous les chiens de garde de ce festival.»

«On veut que le public nous fasse confiance, que les gens puissent découvrir des affaires, mais aussi voir des valeurs sûres», ajoute celui qui évolue dans le milieu de l’humour depuis plus de 10 ans.

Parlant d’évolution, pour Wagner, l’Aquafest change et grandit de façon organique, notamment grâce au «feed-back» du public et des artistes membres de la coopérative Mobilo, qui assure la redistribution des sous du festival. «On veut le découvrir, ce public, voir ce qu’il aime», résume l’humoriste.

19 Une quinzaine d’humoristes se produiront dans le cadre du festival, qui offrira 19 spectacles en 8 soirs.

Cette année, on verra si le son de la guitare voyage bien sous l’eau avec l’ajout de performances musicales aux galas d’ouverture et de fermeture. «On s’est rendu compte que des gens du milieu musical partageaient la même vibe que nous», explique Wagner. Vraisemblablement, Safia Nolin, Klô Pelgag, Les Hôtesses d’Hilaire et Les Deuxluxes se sont reconnus dans l’esprit du Mobilo.

Selon l’humoriste, une telle intégration de la musique devrait être plus fréquente. «Les festivals se mettent des espèces de barrières. Comme si on ne pouvait que rire ou être ému pendant un spectacle; mais on peut vivre plus d’une émotion», ajoute-t-il.

Le coup de cœur de Guillaume Wagner dans cette troisième édition? «L’info-spectacle»-bénéfice du Front commun comique, qui fait son entrée au Mobilo. Après avoir abordé les thèmes de l’austérité, de la dépendance pétrolière du Canada et des paradis fiscaux, le show animé par Fred Dubé «remet en question le pouvoir» et ses abus. Les profits de ce spectacle, qui aura lieu samedi soir et dans lequel humoristes et auteures s’allieront, seront remis à la compagnie de théâtre féministe l’Affamée.

Bien que le festival semble avoir pris son envol cette année et qu’il grandisse, «ça n’a jamais été le but que ce soit énorme», précise Guillaume Wagner, avant d’ajouter que, tant que le «noyau est là», le caractère unique du festival demeurera.

Dr. Mobilo Aquafest

Du 6 au 14 avril

Aux théâtres Outremont, Fairmount et Rialto

Quatre spectacles à voir

Rosalie Vaillancourt

Elle peut sembler inoffensive, avec son petit gabarit et sa bonhomie, mais il y a en Rosalie Vaillancourt un démon qui sommeille. On croit savoir où elle s’en va, mais celle qui présente Le petit monstre de l’humour au Mobilo fait un virage à 90° avant chaque punch. Au Théâtre Fairmount le 13 avril à 19h30.

Charles Beauchesne

La «conférence historico-comique» Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes sera présentée pour une dernière fois. Bon, ça peut paraître sombre comme sujet, mais la qualité des textes de l’humoriste et ses envolées lyriques valent le coup. Au Théâtre Rialto, mardi à 19h30.

Maude Landry

Pince-sans-rire par excellence, Maude Landry analyse des situations triviales de façon pragmatique et fait des observations justes, mais juste un peu décalées. Son spectacle Subtil est sûr de charmer. Au Théâtre Rialto, lundi à 19h30.

Yannick de Martino

Nul ne peut décrire l’angoisse du quotidien comme Yannick de Martino, un être qui dégage peu d’énergie, mais dont la vie semble épuisante. Le gagnant d’En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2011 renouvelle constamment son matériel. Et il a beau le livrer de façon monotone, il ne rate jamais un punch. Au théâtre Fairmount, mardi à 22h, et mercredi à 19h30.