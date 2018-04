Si le printemps québécois se fait toujours attendre, le Printemps nordique, lui, prend son envol jeudi à la Place des Arts.

Pour sa première édition, l’événement ratisse large: littérature, théâtre, opéra, danse, cirque, musique et marionnettes. Au total, une dizaine de spectacles, présentés jusqu’au 29 avril, en provenance de Norvège, du Danemark, de Suède, d’Islande et de Finlande. «Il m’est apparu que les Montréalais n’avaient pas souvent la chance d’avoir accès à des artistes d’Europe du Nord, fait remarquer Clothilde Cardinal, directrice de la programmation de la Place des Arts et instigatrice de l’événement. Notre mission est de mettre en valeur le dynamisme et la créativité des artistes des pays nordiques.»

«Les propositions retenues sont contemporaines: elles parlent de notre époque et réfléchissent aux enjeux qui sont les nôtres. Ce sont des artistes branchés et ouverts, des qualités qu’on peut aussi attribuer au milieu artistique québécois.»

En effet, le Printemps nordique est aussi un moyen de souligner ce qui existe entre le Québec et les pays scandinaves. «Il y a peut-être plus de points communs qu’on pense, notamment notre conscience environnementale, dit Mme Cardinal. Leurs productions artistiques soulignent souvent l’avenir fragile de notre planète. Nous partageons aussi d’autres valeurs, comme la parité hommes-femmes, l’universalité des services publics. Il y a aussi des liens à faire avec la langue. Comme le français en Amérique, les locuteurs norvégiens, suédois, islandais sont peu nombreux à l’échelle européenne.»

Voici trois incontournables du Printemps nordique, selon la programmatrice Clothilde Cardinal