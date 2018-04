Cette semaine, Métro craque pour Louise Lecavalier, Frida Kahlo, Kim Thúy, le groupe Perdrix, la série Halt and Catch Fire, la pièce Hroses: Outrage à la raison et le roman Le pouvoir.

1. Louise Lecavalier – Sur son cheval de feu

Précision, rapidité, liberté et volonté. Voilà quelques mots qu’on entend dans le documentaire inspirant de Raymond St-Jean pour décrire Louise Lecavalier et son travail. Le réalisateur évite l’intrusion dans l’intimité de la danseuse et laisse plutôt la place à la danse et au processus de création. Alternant entrevues et performances, le documentariste nous montre plusieurs facettes de celle qui «danse vite», une artiste qui «prend beaucoup de temps à mûrir les choses». De savoureuses archives des années 1980 nous font découvrir les débuts de cette danseuse inépuisable, voire indomptable. On passe de son travail avec La La La Human Steps, compagnie de danse créée par le «révélateur de beauté» Édouard Lock, aux chorégraphies plus récentes Mille batailles et So Blue. Regain d’énergie et d’inspiration assuré après le visionnement. À la Cinémathèque québécoise. –Carine Touma

2. Frida Kahlo – The Story of Her Life

On savoure chaque page. En fait, il n’y a qu’une seule façon de décrire le roman graphique Frida Kahlo – The Story of Her Life: c’est un chef-d’œuvre. Illustrée par l’Italienne Vanna Vinci, la BD bibliographique relate une longue conversation entre l’artiste mexicaine Frida Khalo et… la mort. Une présence sombre qui a tourmenté la peintre tout au long de sa courte et tragique (mais aussi inspirante et passionnante) existence. À lire longtemps et à garder précieusement dans sa bibliothèque. –Camille Lopez

3. Bagages, mon histoire

L’immigration est un sujet qui provoque des réactions parfois hargneuses, qui découlent souvent de la peur d’un Autre imaginaire dont on ignore tout. Le recueil de poèmes de jeunes immigrants Bagages, mon histoire est un pas vers l’Autre qui, l’apprend-on très rapidement, est aussi un Nous. C’est d’ailleurs ce que l’auteure Kim Thúy affirme dans la préface du livre : «Vous êtes 100 % Québécois et 100 % autre chose.» Les 15 poèmes du recueil servent à nous rappeler que ceux qui souffrent le plus de l’immigration sont les enfants, déracinés et vulnérables, mais sensibles et clairvoyants. Un livre doux et beau, les illustrations de Rogé aidant grandement à cet égard. –Alexis Boulianne

4. Rock Poutine

Rock Poutine, le premier album du groupe de musique Perdrix, donne dans ce qu’on pourrait décrire comme du disco-rock féministe. L’opus s’écoute bien, avec son mélange astucieux d’humour et de rythmes accrocheurs. Le sextuor, qui propose des titres comme Bye Bye Hymen et Gina 😦, offre avant tout des textes qui décrivent habilement ces petites tragédies quotidiennes, qui, parfois, s’expriment mieux par l’humour. À écouter d’une oreille attentive afin de déceler, parmi ce qui peut paraître comme des blagues un peu osées et de simples textes sur les machines à laver, des petits bijoux d’écriture qui frappent et accrochent. –Camille Lopez

5. Halt and Catch Fire

À l’ombre d’émissions phare à la Breaking Bad, AMC a hébergé un bijou au titre geek faisant référence à un jargon informatique qui demanderait plus de deux lignes (de code) à expliquer. On y suit une bande traversant une décennie de progrès, des premiers ordinateurs personnels à l’arrivée des moteurs de recherche, en passant par les chats. Il y a la prodige des claviers Cameron – l’actrice Mackenzie Davis est passée par McGill –, le générateur d’idées à la Steve Jobs Joe, l’âme de patron Bos et le couple d’ingénieurs Donna-Gordon. Un quintette attachant dont les deux personnages féminins n’ont cessé de grimper, ce qu’on aimerait voir plus. Quatrième et dernière saison maintenant sur Netflix. –Baptiste Barbe

6. Hroses: Outrage à la raison

Deux amants, l’un mineur de sucre et l’autre cultivatrice de papier (vous avez bien lu), se rencontrent au milieu d’un champ, attiré par un cheval qui ne semble appartenir à personne. Ce symbole de liberté deviendra aussi une allégorie de cet amour trop fort pour être enfermé. Seuls en scène, Sascha Cole et Frédéric Lemay portent à bout de bras cette pièce bilingue qui a de quoi désarçonner, avec son univers fantastique et ses métaphores dont le sens n’est pas toujours facile à saisir. Heureusement, les deux jeunes interprètes sont là pour mener la pièce à bon port. Jusqu’au 14 avril au Théâtre Denise-Pelletier. Benoit valois-nadeau

7. Le pouvoir

Et si les adolescentes, puis les femmes, se mettaient soudainement à développer un «pouvoir», la capacité à infliger une sorte de douleur foudroyante du bout des doigts, qui peut même causer la mort? Les rôles s’inverseraient-ils, au point où les garçons auraient à craindre de se promener seuls la nuit? Dans ce roman à mi-chemin entre réalisme et science-fiction, la Britannique Naomi Alderman tente de montrer jusqu’où les femmes pourraient aller une fois devenues fortes grâce à cette «arme» destructrice. Oui, le plafond de verre pourrait bien se briser, mais l’auteure va beaucoup plus loin. Dérangeant, mais pertinent. Aux éditions Calmann-Lévy. –Jessica Dostie

Et on se désole pour

Le recyclage de téléséries

Les auteurs de série sont-ils en panne d’idées? Souffrent-ils du syndrome de la page blanche? L’ancien maire de Montréal Denis Coderre disait souvent qu’il était un antidote à la page blanche. Dans sa nouvelle carrière peut-être pourrait-il aider ces auteurs et les grands réseaux à éviter de recycler de vieilles séries? Cette tendance est très forte du côté américain, mais le Québec n’y échappe pas non plus. Après Full House, Dynasty, Gilmore Girls, voilà qu’on nous propose de nouveau Roseanne! Et chez nous, après Les pays d’en haut, il pourrait y avoir une suite aux Filles de Caleb au cinéma. Dommage qu’on reprenne des idées du passé quand de bonnes séries apparaissent au petit écran. Pensons à This Is Us et Black Mirror. –Marie-Eve Shaffer