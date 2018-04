Pour ceux qui n’auront pas la chance d’assister au festival californien de Coachella cette année, ses organisateurs ont dévoilé les détails de diffusions de ses concerts en direct du 13 au 15 avril avec de grosses têtes d’affiche.

Le compte YouTube de Coachella proposera quatre chaînes live différentes pour découvrir de nombreux artistes présents cette année lors des deux week-ends consécutifs d’avril, du 13 au 15 puis du 20 au 22.

Près de 80 artistes ont déjà confirmé leur participation aux diffusions, dont Beyoncé, Chloe x Halle, Haim, Jamiroquai, Nike Rodgers & Chic, the Weeknd et Tyler, the Creator.

Les fans peuvent déjà programmer leur horaire de streaming sur la line-up page de Coachella en choisissant simplement les artistes qu’ils voudront visionner et les chaînes se régleront automatiquement sur le bon concert.