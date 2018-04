Dimanche, le Centre Phi organise plusieurs activités de sensibilisation sous le thème officiel de l’édition 2018 du Jour de la Terre – On porte tous un peu le chapeau – qui souligne la responsabilité de chaque citoyen envers la protection de l’environnement.

Outre le documentaire La Terre vue du coeur, qui sera projeté à 11h et 13h, le Centre présente également la conférence Pollution plastique: tout petit la planète, animée par Édith Cochrane, porte-parole québécoise de l’événement.

Cette réflexion sur les causes du problème de la pollution des océans par les produits en plastique et les solutions possibles mettra en vedette la navigatrice Mylène Paquette, l’ancien chef du NPD Thomas Mulcair et Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Canada.

La Boutique Phi accueille l’installation artistique et vestimentaire Sink or Swim, du designer Colin Meredith, qui a créé une gamme de vestes nautiques à partir d’objets de plastique recyclés, dont des rideaux de douche et des couvercles de gobelets de café.

Au Centre Phi, 407, rue Saint-Pierre, centre-phi.com