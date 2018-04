Cette semaine, l’équipe de Métro a écouté les derniers albums de Clara Luciani, The Savilles et Matmatah.

Vivante

Clara Luciani

Sainte Victoire

•••½

Ancienne membre du groupe La Femme, Clara Luciani offre un premier album bien ficelé qui frappe en plein cœur. Soutenu par des basses imparables, Sainte-Victoire s’amorce avec les très dansantes La Grenade (ver d’oreille assuré) et La baie, avant de pivoter vers des sonorités plus rock. De sa voix chaude, la Française nous parle d’amour et de chagrin, mais toujours avec force et résilience. Une voix féminine originale et assurément pertinente dans la pop francophone. Elle sera en première partie d’Eddy de Pretto le 10 juin prochain au MTelus dans le cadre des FrancoFolies. –Benoit Valois-Nadeau

Nouveau genre

The Savilles

Something Strange

•••

Difficile d’étiqueter la musique du quatuor canadien The Savilles. C’est nouveau, mais un brin nostalgique. Entre rétro et moderne, sa musique est teintée de guitare électrique et de synthés endiablés. Le genre du groupe oscille entre l’électro-pop et le pop-rock. On y décèle même parfois une touche punk-ish apportée par la voix de la chanteuse Meagan Brittanie, comme sur les pièces I Want More, Go et So Far Gone. On dirait le genre de musique qui était en vogue à la fin des années 1990, début 2000, mais avec une touche de plus. –Virginie Landry

Faire simple

Matmatah

Plates coutures

•••

Le groupe de rock breton Matmatah, surtout populaire dans l’Hexagone, tente une percée en sol québécois avec son dernier album, intitulé Plates Coutures. Il s’agit d’ailleurs d’un retour pour ce groupe vétéran qui avait cessé ses activités il y a 10 ans avant de reprendre du service. Sans réinventer le rock, l’album coule bien, avec des riffs simples et des refrains accrocheurs. L’intensité baisse d’un cran après quelques morceaux, notamment dans la très réussie Ô ma beauté, où on note une petite influence des Pixies dans le refrain. Un ajout intéressant à la collection des amateurs de rock francophone commercial. –Philippe Lemelin