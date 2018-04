Avec le dernier Avengers: Infinity War qui vient de sortir dans les salles, les studios Marvel célèbrent dix ans de gloire au box-office. Retour sur l’une des plus grosses franchises américaines qui a marqué l’histoire du cinéma.

L’univers Marvel continue de faire les beaux jours à Hollywood. La sortie du film Avengers: Infinity War signe à la fois les dix ans de la franchise et établit d’entrée de jeu de nouveaux records au box-office.

La franchise la plus lucrative

Avec dix-neuf films à son actif, la saga Marvel constitue la franchise la plus importante dans le monde du cinéma et devance la mythique saga Star Wars qui ne compte que dix films pour le moment. En cumulant les recettes au box-office mondial, les films de l’univers cinématographique Marvel affichent un record avec plus de 13G$ et devient ainsi la franchise la plus lucrative. Un montant impressionnant qui, une fois de plus, dépasse les recettes récoltées par les films Star Wars (8G$).

Dans le détail, cinq opus estampillés Marvel sont parvenus à franchir le ca symbolique du milliard de dollars. La première réunion des superhéros, Avengers (2012) trône en tête avec 1,5G$ qui lui permet d’être actuellement le 5e plus gros succès de l’histoire. Suivent Avengers : L’Ere d’Ultron (7e avec 1,4G$), Black Panther (8e avec 1,3G$), Iron Man 3 (14e avec 1,2G$) et Captain America: Civil War (16e avec 1,15G$).

Avengers 3 brise déjà des records

Nul doute que Avengers: Infinity War rejoigne rapidement la famille des films à plus d’un milliard dollars de recettes. La troisième réunion des superhéros Marvel en prend en tous cas le chemin puisque le film a déjà récolté 630M$ à travers le monde alors qu’il n’est sorti que le 25 avril dernier.

Un record qui lui permet de passer aisément devant Fast & Furious 8, et ses 531M$ cumulés à l’issu de son premier week-end en salles, et Star Wars : Le Réveil de la force (529M$). Aux États-Unis, Avengers 3 enregistre tout simplement le meilleur démarrage de l’histoire avec 250M$ et éclipse au passage l’épisode VII de La Guerre des étoiles et ses 248M$.

Les Avengers s’imposent encore une fois comme la saga la plus populaire de Marvel. Il faut dire que ses films réunissent une pléiade de stars hollywoodiennes. En 2008, Robert Downey Jr. ouvrait la voie avec le premier volet de Iron Man. Véritable succès planétaire, plus d’une quarantaine de célébrités du cinéma ont désormais pris part aux films de superhéros. Mark Ruffalo, Scarlet Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Idris Elba, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow ou Chris Pratt forment, entre autres, le casting plus qu’étoilé des films Marvel.