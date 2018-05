La série dystopique «The Handmaid’s Tale» n’est pas prête de s’arrêter. Créée par Bruce Miller, l’adaptation du roman de Margaret Atwood reviendra pour une troisième saison sur Hulu.

Les servantes écarlates reviendront combattre la société patriarcale dans une troisième saison, a annoncé le site Hulu qui diffuse la série outre-Atlantique. Forte de son succès, la série dystopique «The Handmaid’s Tale» a été renouvelée pour une saison 3, toujours diffusée sur le site de streaming.

Le lancement de la deuxième saison a battu des records d’audiences en doublant son nombre de spectateurs par rapport à la première saison. La première saison de «The Handmaid’s Tale» a récolté les faveurs du public et des professionnels en remportant plusieurs prix lors des cérémonies récompensant les séries télévisées américaines. La série, créée par Bruce Miller d’après le roman «La Servante écarlate» de Margaret Atwood, a notamment remporté le Golden Globe et l’Emmy Award de la meilleure série dramatique.

Elisabeth Moss, l’actrice révélée dans «Mad Men», a également reçu le Golden Globe et l’Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique en 2018 et 2017 pour son rôle d’Offred/June Osborne.

«The Handmaid’s Tale» raconte l’histoire d’une société totalitaire où les femmes ont perdu leurs droits en tant qu’individus et sont classées suivant leurs rôles au service de la nation, baptisée Gilead. En France, la série est relayée depuis juin 2017 par OCS Max.

Hulu, qui annonce avoir dépassé les 20 millions d’abonnés, a profité d’une présentation pour dévoiler de nouveaux projets, dont une déclinaison télévisée de la célèbre comédie britannique «Quatre mariages et un enterrement». La série qui découlera de ce succès mené en 1994 par Hugh Grant et Andie MacDowell sera écrite et produite par Mindy Kalling, héroïne de «The Mindy project» bientôt à l’affiche de «Ocean’s 8».