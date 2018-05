La deuxième saison de Westworld, la populaire série de science-fiction de HBO, vient d’être lancée. Pour l’occasion, Métro s’est entretenu avec les acteurs pour en savoir plus sur ce qui les inspire, sur les dessous du tournage et sur ce qui se cache dans les coulisses de l’émission.

Un acteur complètement fan… de son collègue!

L’acteur Clifton Collins Jr., l’interprète de l’hôte Lawrence et d’El Lazo, s’est ouvert sur sa bromance avec l’une des ses idoles et collègue : l’acteur Ed Harris.

C’est que le jeune acteur a travaillé fort pour gagner le respect de celui qui joue le mystérieux «Man in Black» dans Westworld. M. Collins se dit honoré d’avoir «trouvé un excellent mentor» dans l’homme qu’il considère comme une icône du petit et du grand écran.

Comme leurs personnages, les deux acteurs sont devenus amis, même si Clifton Collins Jr. se considère toujours comme un fan d’Ed Harris. «On est vraiment privilégiés de travailler dans une industrie où on peut se lier d’amitié avec nos idoles, a-t-il dit. J’essaie de ne pas trop laisser mon admiration paraître, mais parfois, je ne peux pas me contenir!»

Des tournages difficiles

Alors qu’elle venait tout juste de terminer de tourner la nouvelle saison de Westworld, Evan Rachel Wood, l’actrice principale de la série, a confié que les tournages des épisodes de la seconde saison avaient été «beaucoup plus difficiles» que ceux de la première.

«C’était angoissant, parce que nous n’avions pas le droit de connaître toutes les informations sur le récit et, parfois, on tournait les épisodes dans le désordre, a-t-elle expliqué. On devait même tourner des scènes que nous n’avions pas répétées. Personne ne savait ce qui se passait.»

L’actrice, qui interprète Dolores Albernathy, la fille d’un propriétaire de ranch, a aussi noté qu’en raison de l’ampleur de la production, l’équipe avait tourné «l’équivalent de 10 films en 6 mois», une perspective qu’elle trouve toujours «aussi terrifiante qu’angoissante».

«Nous n’avions pas beaucoup de temps, on a tout fait tellement rapidement. Par exemple, les acteurs n’avaient que deux prises [pour réussir une scène], parce que nous devions absolument passer à un autre plateau, a révélé l’actrice. C’est frustrant quand tu aimes autant un projet et que tu veux qu’il soit parfait.»

Et pour qu’un projet d’une telle envergure qui ne dispose pas de beaucoup de temps fonctionne, les acteurs doivent absolument faire confiance aux auteurs, n’est-ce pas? «Il y a un niveau de confiance très élevé entre nous et les auteurs. D’habitude, c’est notre travail de prendre l’information qu’ils nous donnent et de créer les arcs narratifs, de trouver où les actions vont se dérouler», a renchéri Evan Rachel Wood.

«Mais dans Westworld, a-t-elle poursuivi, tout ce qui importe, c’est de vivre le moment présent. C’est étrange de jouer un rôle que j’ai aidé à créer, mais qui appartient maintenant à plein de gens. Ce n’est plus seulement moi. C’est maintenant plus grand que moi. Et c’est une énorme responsabilité.»

Un rôle inspiré d’une bonne cause

Thandie Newton, qui joue l’hôte Maeve Millay, la propriétaire d’un bordel convaincue qu’elle est humaine, est fière de l’émission et de ses scènes de nudité, même si pour elle, ce qui est le plus important, c’est son militantisme, a-t-elle confié à Métro. L’actrice s’implique auprès de V-Day et de One Billion Raising, des organismes qui luttent contre la violence faite aux femmes et aux enfants.

«J’essaie de profiter du fait qu’Hollywood influence le reste du monde, a-t-elle expliqué. Mes scènes de nudité sont un rappel qu’une femme est en agonie lorsqu’elle est violée. Je suis allée au Congo rencontrer des femmes victimes de viols collectifs et dont le vagin a été mutilé par des tirs de carabine. Westworld, c’est plutôt calme, et ces femmes m’inspirent pour le rôle de Maeve.»

La comédienne voyage d’ailleurs partout dans le monde pour aider les victimes de violences sexuelles. «Le viol est une arme de guerre au Congo. Les armes sont dispendieuses, alors c’est moins cher de violer une femme devant ses enfants et son mari», a-t-elle ajouté.

Thandie Newton a visité l’hôpital de Panzi, au Congo, où les victimes de viol sont soignées. Elle est même devenue amie avec certaines patientes et veut leur donner une voix en écoutant leur histoire. «Ces survivantes ont traversé des forêts en rampant avec des plaies ouvertes pour se rendre à l’hôpital», a-t-elle décrit.

Résumé de la série

Westworld est l’un des six parcs d’attractions appartenant à Delos Incorporated, une organisation énigmatique. Ceux qui s’y rendent sont riches et ont la permission de faire ce qu’ils veulent avec les hôtes, des androïdes ayant une apparence humaine. Un bogue dans le système, causé par une mise à jour fautive, vient toutefois changer le caractère docile des robots qui peuplent Westworld. Le dimanche à 21 h.