L’acteur oscarisé prêtera ses traits à Salvador Dalí dans le biopic «Dalí Land» de Mary Harron aux côtés de Lesley Manville, Tim Roth et Frank Dillane. Le tournage devrait débuter à la fin de l’année aux Etats-Unis et en Espagne.

Le long-métrage reviendra sur le mariage particulier entre l’artiste fantasque et sa femme autoritaire Gala qui était également sa muse. L’intrigue se déroulera entre l’Espagne et New-York dans les années 1970. L’histoire sera racontée à travers les yeux du jeune artiste et assistant James (Frank Dillane) qui aidera Dalí à mettre sur pied un grand événement. Alors qu’il espérera apprendre quelques secrets d’un des plus grands peintres au monde, James se retrouvera piégé dans un tourbillon de soirées, de petites guerres personnelles et dans un monde artistique miné par le complot et l’argent.

Ben Kingsley jouera aux côtés de Lesley Manville («Phantom Thread») qui incarnera Gala, la femme et muse de l’artiste. Tim Roth («Lie to me», «Pulp Fiction») sera le bras droit de Dalí, le Capitaine Moore et quant à Frank Dillane, l’acteur remarqué dans «Fear The Walking Dead» jouera le rôle de James, jeune artiste plein d’enthousiasme.

Le tournage du biopic devrait avoir lieu au Canada et en Espagne, entre novembre et décembre 2018. Mary Harron («American Psycho») réalisera le projet et signera également le scénario avec son mari John C. Walsh. Le producteur Edward R. Pressman a révélé à Deadline : «Je suis fière de travailler avec la visionnaire qu’est Mary Harron sur +Dalí Land+. Je pense que son sens de l’ironie cosmique ira parfaitement avec l’histoire du flamboyant, contradictoire et imposant Salvador Dalí. J’adore l’équipe que nous avons constitué et j’ai hâte de voir Sir Ben Kingsley et Lesley Manville incarner le couple emblématique de Dalí et de Gala».

Ce n’est pas la première fois que Ben Kinglsey prête ses traits à un personnage historique. L’acteur de 74 ans avait incarné sur grand écran Gandhi dans le film éponyme qui lui avait valu l’Oscar du meilleur acteur en 1983.

Salvador Dali a déjà pris vie à plusieurs reprises au grand écran. Robert Pattinson l’a incarné dans «Little Ashes» de Paul Morrison en 2009, suivi par Adrien Brody en 2011 dans «Minuit à Paris» de Woody Allen.