Cette semaine, Métro craque pour Alpha et Oméga, La tribu qui pue, le guide Road Trips, Variations sur l’art d’ici, Foisy., 30 ans 2 chats et Demain des hommes.

1. Alpha et Oméga

Plusieurs techniques sont couramment utilisées pour rendre le théâtre plus interactif. Ici, le Nouveau théâtre expérimental (NTE) pousse le concept très loin avec la pièce «dont vous êtes le héros» Alpha et Oméga. À plusieurs moments, les spectateurs munis d’appareils «intelligents» peuvent voter pour influencer le cours de la pièce (dont la fin). Il devient donc intéressant de voir comment les comédiens peuvent être déstabilisés dans les situations choisies par le public. On y va d’abord pour le concept. Car bien que se déroulant à plusieurs kilomètres sous terre, ce 2040 : Odyssée de la Terre reste une étude en surface des enjeux de notre époque liés à l’écologie et à l’intelligence artificielle. Jusqu’au 19 mai à l’Espace libre. – Dominique Cambron-Goulet

2. La tribu qui pue

Élise Gravel a l’habitude de signer les illustrations des livres qu’elle écrit. Pas ici. C’est plutôt le coup de crayon de Magali Le Huche qui a donné vie à sa «tribu qui pue», une bande d’enfants qui vivent dans les bois et ne prennent jamais de bain. Juchées dans les arbres, leurs cabanes de branches ressemblent à celles des oiseaux. Ils vivent là, libres, sans adultes, à qui ils finissent par servir une jolie leçon sur le mode de vie sain (jouer dehors, consommer des aliments non transformés, recycler…). Aux éditions La courte échelle. –Jessica Dostie

3. Le guide Road Trips

Quand le wanderlust se fait sentir, on attrape ce livre sur les roadtrips et on laisse notre imagination s’emballer. Avec ce petit guide, on planifie son voyage en voiture, qu’il soit court ou long, qu’il soit près ou loin. L’auteure et photographe Jen CK Jacobs y donne des trucs pour être bien préparé. Il y a même des recettes gourmet pour manger dans l’auto, des idées pour savoir quoi faire avec ses photos de voyage lorsqu’on revient à la maison ainsi que des conseils pour ne rien oublier dans sa valise (ou sac à dos!). De quoi donner des idées pour les vacances d’été. En anglais aux éditions Roost Books. –Virginie Landry

4. Variations sur l’art d’ici

C’est d’abord une chouette exposition gratuite de 66 peintures, dessins et lithographies d’artistes d’ici. La twist, c’est que l’expo se transformera mardi en vente aux enchères. L’occasion d’acquérir (peut-être pour pas trop cher) un Pélan, un Riopelle, un Seguin ou un Ferron. L’an dernier, l’encan a permis à l’Écomusée du fier monde de récolter 128 000 $. Vous pourrez aussi admirer l’excellent travail de mémoire sur la vie du quartier Centre-Sud d’il y a presque 100 ans. Bref, vous réaliserez que vous ne vous apprêtez pas à «investir» seulement dans une œuvre d’art. À l’Écomusée du fier monde, jusqu’à dimanche. –Mathias Marchal

5. Foisy.

Ça parle de peines d’amour, de grandes étendues blanches et d’un fleuve immense. Et c’est très beau. Ce premier EP éponyme de Foisy. semble avoir été enregistré dans un chalet au fin fond de la forêt tellement il sent le bois, le folk tranquille et le recueillement. Même si l’album ne compte que cinq chansons, le multi-instrumentiste a su créer un univers éthéré, mais riche où les cordes viennent appuyer la traditionnelle guitare folk. À écouter pour se faire une tête : l’excellente Chisasibi. Lancement mercredi au Quai des Brumes. –Benoit Valois-Nadeau

6. 30 ans 2 chats

Voilà une bande dessinée où toutes les «cat lady» pourront dire : «Hey, c’est moi ça!» Dans ce livre, on suit Luce, qui a «25 ans et 60 mois» et qui vit avec ses deux chats. Ou on devrait plutôt dire qu’on suit deux chats, Yoshi et Neko, qui vivent avec leur humaine de 30 ans. Chaque page est une histoire différente sur le quotidien de cette femme et de ses chats, qui lui font vivre un calvaire (comme seuls des chats en sont capables), mais où ils sont toujours pardonnés parce qu’ils sont trop mignons. Un joli livre qui fera rire les propriétaires de chats. Aux Éditions Bamboo. –Virginie Landry

7. Demain des hommes

Il y a eu des tonnes de productions québécoises sur le hockey, mais leur qualité laisse parfois à désirer (Pour toujours les Canadiens, ça vous dit quelque chose?). Après avoir visionné les deux premiers épisodes de Demain des hommes, on ose croire que la tendance sera renversée. Écrite par Guillaume Vigneault et réalisé par Yves Christian Fournier, le duo qui nous avait offert le bouleversant Tout est parfait, la série évite l’excès de pathos qui enveloppe souvent les drames sportifs pour présenter une intéressante galerie de personnages évoluant dans l’entourage d’une équipe junior fictive, les Draveurs de Montferrand. Disponible sur Ici Tou.tv Extra. –Benoit Valois-Nadeau

Et on se désole pour…

Les propos de Kanye West

«Quand tu sais que l’esclavage [des Noirs aux États-Unis] a duré 400… 400 ans? Ça me semble être un choix», a déclaré le rappeur Kane West à TMZ mardi. La meilleure réplique, à notre avis, est venue du militant, auteur et professeur Clint Smith, qui a écrit sur Twitter : «Les millions d’Africains asservis, amenés aux États-Unis sous la contrainte des chaînes, des fouets et de la peur, valaient plus que n’importe quels banque, usine ou chemin de fer combinés. Il n’y a rien dans leur servitude qui ait été un “choix”, sauf le choix des personnes blanches d’utiliser les corps des Noirs comme monnaie d’échange.» –Camille Lopez