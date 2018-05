La chaîne Télé-Québec a dévoilé jeudi l’identité des comédiens qui forment la distribution de la nouvelle mouture de la série culte Passe-Partout.

C’est l’actrice Élodie Grenier qui sera la nouvelle Passe-Partout, tandis que les rôles de Passe-Carreau et Passe-Montagne seront assurés par Gabrielle Fontaine et Jean-François Pronovost. Les trois comédiens dans la vingtaine auront donc la lourde tâche de reprendre les rôles marquants incarnés par Marie Eykel, Claire Pimparé et Jacques L’Heureux.

Danielle Proulx, notamment connue pour rôle de Cornemuse dans le secteur de la télévision jeunesse, prendra le rôle de Grand-Mère. Le fermier Fardoche sera quant à lui incarné par le comédien Widemir Normil.

«Nous sommes très fiers de cette nouvelle mouture de Passe-Partout! Nous nous réjouissons de pouvoir donner la chance à de jeunes talents d’illuminer l’imaginaire des tout-petits et d’offrir aux enfants un Passe-Partout revisité, adapté à la réalité d’aujourd’hui», a fait savoir Denis Dubois, directeur général de la programmation de Télé-Québec, dans un communiqué.

Le tournage doit commencer cet été, en vue d’une diffusion au printemps 2019.