La saison régulière des théâtres tire à sa fin, mais la scène montréalaise est loin de prendre des vacances. Des grandes productions en salle aux prestations sympathiques en plein air, il y en aura pour tous les goûts dans la métropole. Pour ceux qui prévoient rester en ville cet été, voici quelques sorties culturelles à inscrire à votre agenda.

SLĀV

Robert Lepage et sa compagnie Ex Machina déploient un nouveau spectacle musicothéâtral, SLĀV, en primeur au Festival international de jazz de Montréal. Betty Bonifassi et six autres choristes transportent les spectateurs dans une odyssée grandiose sur l’histoire afro-américaine. La beauté des chants d’esclaves immortalisés dans les années 1930 se fond avec la scénographie hautement visuelle et théâtrale qui fait la renommée internationale de Lepage. Intemporel, ce projet d’envergure célèbre la liberté et la résilience dans une mise en scène spectaculaire.

Au Théâtre du Nouveau Monde (TNM), du 26 au 30 juin 2018

Un Poyo Rojo

Comédiens, danseurs et acrobates, Alfonso Baron et Luciano Rosso sont des bêtes de scène. Le nom du duo Un Poyo Rojo qu’ils forment est sur toutes les lèvres en Argentine depuis bientôt 10 ans. Leurs danses fiévreuses et caricaturales jettent un regard rafraîchissant sur la séduction et l’attirance. Ils se livrent à un combat de coqs au charisme tout latin qui promet de réchauffer l’atmosphère même au cours des canicules les plus chaudes. Après une première tournée internationale couronnée de succès en 2015, le spectacle fait partie de la programmation colorée du festival Montréal complètement cirque qui aura lieu du 5 au 15 juillet.

Au Théâtre Centaur, du 10 au 14 juillet 2018

Edmond

Au lieu de revisiter les classiques cet été, Juste pour rire nous plonge dans la peau de ceux qui les ont créés. Dans une mise en scène de Serge Denoncourt, la comédie Edmond retrace la genèse du classique de Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand, jeune auteur de 30 ans, n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand acteur Coquelin aîné une nouvelle comédie. Seul pépin : la pièce n’est pas encore écrite. Dès ses premières représentations à Paris, la pièce d’Alexis Michalik fait salle comble. Dans cette nouvelle mouture québécoise, François-Xavier Dufour, qui campe le rôle-titre,donnera la réplique à Émilie Bibeau, Normand Lévesque,

Catherine Proulx-Lemay et Mathieu Quesnel.

Au TNM, les 26, 27, 28 juillet, 4 et 11 août 2018