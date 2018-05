Difficile de passer sous silence les nombreuses activités offertes gratuitement en plein air pendant la saison chaude à Montréal. C’est l’occasion de se regrouper en famille ou entre amis et de profiter de la vie urbaine. Métro a sélectionné quelques événements incontournables qui égayeront votre été à coup sûr.

L’OSM

Encore cette année, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) se produira en plein air. Deux concerts extérieurs sont à son agenda dans la région métropolitaine : au parc Sorbonne à Brossard le 4 juillet et au parc Jarry à Montréal le 10 juillet. Sous la direction du chef en résidence de l’OSM, Adam Johnson, l’orchestre interprétera entre autres des œuvres bien connues, telles que Roméo et Juliette, du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski, ou Carmen, du compositeur français Georges Bizet. L’OSM prendra également part à la Fête de la musique à Tremblant, le 2 septembre, où il jouera à l’extérieur la suite symphonique Schéhérazade, du compositeur Nikolaï Rimski-Korsakov, en compagnie du maestro Kent Nagano.

www.osm.ca

Événements de quartier

Party piscine sur le Plateau

La grande braderie de l’avenue du Mont-Royal, qui se tiendra du 31 mai au 3 juin, accueillera cette année un nouveau projet de design et d’architecture temporaire : Mont-Royal-les-Bains. Une centaine de piscines gonflables seront installées à l’angle de l’avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-Hubert. Un sauveteur veillera sur les petits et les grands qui voudront se rafraîchir dans les deux pouces d’eau des petites piscines bleues. Le Plateau

Cinéma sur le toit à Verdun

Le festival Longue vue sur le court, qui se tiendra du 20 mai au 3 juin, propose une soirée cinéma en plein air cette année. C’est sur le toit du stationnement Ethel, entre les rues Hickson et de l’Église, que les cinéphiles pourront voir les courts métrages de plusieurs cinéastes d’ici et d’ailleurs. Deux représentations sont au programme : une le vendredi 1er juin et la seconde le samedi 2 juin, toutes deux à 21 h 15.

Musique dans la ruelle à Hochelaga

Les Shows de ruelles sont de retour pour une troisième année dans la ruelle Gaboury d’Hochelaga-Maisonneuve, à l’angle de la rue Sainte- Catherine Est. Cinq spectacles sont au calendrier, soit les jeudis 28 juin, 12 et 26 juillet, ainsi que les 9 et 23 août, dès 18 h 30. La programmation, encore secrète, sera dévoilée le 18 juin. L’an dernier, Fred Fortin, Xavier Caféine ou encore Yann Perreau avaient ravi les Hochelagais avec leurs meilleurs succès.

À l’extérieur de Montréal

Pendant l’été, les villes de Laval et de Longueuil proposent plusieurs activités culturelles en pleine air. Sur l’île Jésus, plus de 40 spectacles gratuits seront offerts dans plusieurs parcs, dont le Centre de la nature, à l’occasion de l’événement Zones musicales. Les détails des prestations seront dévoilés à la mi-juin. Du côté de Longueuil, plusieurs activités ont été organisées sur le thème Prenez place. Il y aura notamment un concert de l’Orchestre symphonique de Longueuil, qui sera accompagné de la chanteuse Brigitte Boisjoly, le 6 juillet au parc Michel-Chartrand. L’École nationale de cirque offrira aussi une prestation le 7 juillet, sur la rue Saint-Charles, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Jean.

www.longueuil.quebec/fr/prenez-place

www.laval.ca/zonesmusicales