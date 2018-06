Entre une comédie qui traverse les âges, une autre sur fond d’espionnage, une comédie musicale un brin nostalgique, une comédie qui nous emmène jusqu’à Singapour et une autre qui nous transporte dans un monde de marionnettes, voici cinq films américains qui promettent de passer un bon moment dans les salles cet été.

Le Book Club

Déjà sortie outre-Atlantique, le film « Le Book Club » réunit Diane Keaton, Mary Steenburgen, Jane Fonda et Candice Bergen. Dans cette comédie qui allie humour et romance, les quatre protagonistes découvrent que l’amour ne s’arrête pas à un certain âge. Après s’être essayées au roman érotique « Cinquante Nuances de Grey » au sein de leur club de lecture, les quatre femmes décident d’écrire une autre page de leur histoire respective.

Réalisé par Bill Holderman

Avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen et Mmary Steenburgen



Mamma Mia : Here We Go Again

La comédie musicale appréciée des fans d’ABBA revient avec une nouvelle aventure qui s’intéressera à la jeunesse des héros pour expliquer les relations du présent. Un chassé croisé entre le passé et le présent qui permettra aux spectateurs de voir les personnages principaux évolués dans leur jeunesse. Lily James (« Cendrillon ») reprendra le rôle de la jeune Donna, incarnée par Meryl Streep, de retour. Julie Walters, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard, Colin Firth, Amanda Seyfried et Dominic Cooper reprendront également leurs rôles.

Réalisé par Ol Parker

Avec Lily James, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stella Skarsgard, Amanda Seyfried



L’Espion qui m’a larguée

Mila Kunis et Kate McKinnon forment un duo de choc dans cette comédie d’action. Contre toutes attentes, Audrey (Mila Kunis) découvre que son ex-petit-ami Drew est en réalité un espion international traqué par des assassins. Après avoir découvert deux cadavres chez elles, Audrey et son amie Morgan (Kate McKinnon) s’enfuient en emportant une clé USB d’une grande importance.

Réalisé par Susanna Fogel

Avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux et Gilian Anderson



The Happytime Murders

Melissa McCarthy signe une nouvelle comédie en compagnie de marionnettes. Dans ce film complètement barré, l’actrice américaine incarne le rôle de Connie Edwards, une détective épaulée par une marionnette, à la recherche d’un meurtrier qui ne s’en prend qu’à l’ancien casting de « The Happytime Greg », une émission de marionnettes très populaire. Une comédie politiquement incorrecte avec Elizabeth Banks, Maya Rudolph ou encore Mitch Silpa.

Réalisé par Brian Henson

Avec Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Maya Rudolph



Crazy Rich Asians

Très attendue aux Etats-Unis, cette comédie au casting 100% asiatique s’est offert les services de la renommée Michelle Yeoh pour cette adaptation du roman « Singapour millionnaire » de Kevin Kwan. L’intrigue suivra l’histoire d’amour entre Rachel et Nicholas qui passent l’été à Singapour dans la famille de ce dernier. Des vacances qui s’annoncent être mouvementées puisque Rachel va découvrir que son petit ami fait partie d’une famille extrêmement riche et prisée.

Réalisé par Jon M. Chu

Avec Michelle Yeoh, Constance Wu, Henry Golding