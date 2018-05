Le Québec sera à l’honneur du 36e Marché de la poésie de Paris, qui aura lieu du 6 au 10 juin, avec la présence annoncée d’une dizaine de poètes québécois.

Parmi les invités figurent Hélène Dorion, considérée comme une des plus belles voix de la poésie francophone, qui utilise le langage pour transformer «le chaos en joie», la poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine, Daphné B ou encore Claude Beausoleil, un des représentants les plus emblématiques de la scène poétique québécoise.

Icône de la poésie québécoise, Nicole Brossard, 74 ans, fera également le déplacement à Paris pour présenter un concert où musique et poésie se feront écho. «Le poème est une histoire de ferveur qui oscille entre le plaisir des mots et l’intuition fine et renouvelée de la vie», a indiqué l’écrivaine, qui compte parmi les auteurs les plus connus et respectés du Québec.

Sans attendre le Marché de la poésie, les Parisiens pourront découvrir ou redécouvrir dès dimanche après-midi les 10 poètes québécois à l’honneur à l’occasion d’une lecture de leurs poèmes et de ceux de 10 poètes français dans les jardins du Palais-Royal. Les poèmes seront lus par les poètes eux-mêmes accompagnés par l’artiste numérique Louis-Robert Bouchard.

Les Parisiens pourront écouter de la poésie québécoise jusqu’au 21 juin grâce à une initiative du Festival de poésie de Montréal baptisée PoésieGo! Ce parcours numérique permet aux visiteurs de certains monuments (Panthéon, Palais-Royal, Bibliothèque Gaston-Miron et Librairie du Québec) de télécharger une application grâce à la quelle ils pourront écouter les créations sonores d’une vingtaine de poètes du Québec.