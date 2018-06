Les institutions muséales du Québec ont connu une année record en 2017 en enregistrant 15,5 millions d’entrées intra-muros, selon une enquête réalisée par l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut de la statistique du Québec.

Il s’agit d’un sommet depuis que l’Observatoire publie ces statistiques.

Cette importante augmentation pourrait en partie être attribuée aux activités associées au 375e anniversaire de la Ville de Montréal, ainsi qu’au 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

La fréquentation des musées par la clientèle scolaire est quant à elle remontée au-delà du million d’entrées en raison d’une reprise des sorties culturelles organisées par les enseignants l’an dernier.

À Montréal, les institutions muséales ont comptabilisé 6,8 millions d’entrées intra-muros en 2017, soit une augmentation de 517 000 visiteurs par rapport au précédent record atteint en 2013.

Les musées de sciences ont été les plus populaires (4 millions d’entrées), suivi des lieux d’interprétation en histoire, ethnologie et archéologie (3,7 millions d’entrées) et des musées d’histoire, d’ethnologie et d’archéologie (3,5 millions d’entrées).