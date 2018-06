L’acteur britannique portera la casquette de producteur pour une nouvelle série basée sur l’histoire vraie de Juno Dawson, une militante transgenre et auteure britannique à succès.

La société de production de Benedict Cumberbatch et Adam Ackland, Sunnymarch, va produire une série télévisée sur la vie de Juno Dawson, une auteure transgenre et militante LGBTQ.

La série, dont les épisodes dureront trente minutes, s’inspirera des mémoires de Juno Dawson, «The Gender Games : The Problem With Men and Women», publiées en 2017. L’histoire débutera après la transformation de l’auteure britannique, née James Dawson. Militante active de la cause LGBTQ, cette dernière a annoncé être transgenre en 2015 après dix-huit mois de transition.

Dans «The Gender Games», l’auteur britannique traite le sujet de la transition sexuelle à travers sa propre expérience. La série en développement racontera comment la jeune femme aborde sa nouvelle condition de femme sur le plan amoureux et dans la vie de tous les jours. Épaulée de ses amis hétérosexuels, homosexuels, cisgenre et transgenres, Juno explorera sa nouvelle féminité à travers des moments poignants, amusants et ponctués de découvertes personnelles. A la tête de ce projet, la Britannique Rose Lewenstein signera le scénario et travaillera de près avec l’auteure pour raconter une version fictionnelle de sa vie.

«J’ai été surprise et ravie que Sunnymarch ait souhaité adapter l’histoire de ma vie. Nous avons immédiatement partagé la même vision d’une série rapide, amusante et de bons goûts portée par une jeune femme qui se révèle être transgenre, a déclaré Juno Dawson, Ayant travaillé avec Rose [Lewenstein], cela m’a permis de raconter mon histoire d’une façon qu’aucune autre série dramatique n’a exploré avec autant d’authenticité l’expérience transsexuelle».