Alors que Prince aurait célébré ses 60 ans ce jeudi 7 juin, l’entreprise qui supervise son héritage ainsi que Warner Bros. ont annoncé la sortie d’un album live enregistré en 1983 «Piano & A Microphone: 1983» rapporte Pitchfork.com.

Attendu pour le 21 septembre prochain, l’opus aurait été enregistré chez Prince à Chanhassen au Minnesota. Un premier titre, «Mary Don’t You Weep» a été dévoilé via Spotify.

Écouter «Mary Don’t You Weep» de Prince sur Spotify: https://spoti.fi/2sJeTLm

Pitchfork rapporte aussi que ce futur album comprendra une reprise de Joni Mitchell «A Case of You», ainsi que plusieurs versions de «Purple Rain».

Pitchfork a aussi dévoilé ce qui pourrait être la tracklist de l’album :

1- 17 Days

2- Purple Rain

3- A Case Of You

4- Mary Don’t You Weep

5- Strange Relationship

6- International Lover

7- Wednesday

8- Cold Coffee & Cocaine

9- Why The Butterflies

Prince est décédé à 57 ans le 21 avril 2016, victime d’une overdose de fentanyl, un analgésique très puissant, qu’il aurait ingéré par erreur.