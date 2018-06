La 30e présentation des Francos bat son plein et une foule de concerts gratuits sont offerts dans le Quartier des spectacles jusqu’à dimanche. En voici cinq à voir absolument cette semaine, tous genres musicaux confondus.

Hubert Lenoir, Émile Bilodeau et Lydia Képinski

Trois gros noms de la relève francophone lors d’un même concert Bien qu’ils aient des styles différents, Hubert Lenoir, Émile Bilodeau et Lydia Képinski sont trois étoiles montantes de la musique au Québec. Le premier est la révélation Radio-Canada 2018 en chanson, le deuxième a été le lauréat de la même récompense l’an dernier et la troisième a remporté les Francouvertes en 2017. Ça promet, mais il y a un gros bémol : le concert a lieu très tôt, en après-midi.

Lundi à 15h à L’Astral (Maison du Festival)

Mudie

Actif sur la scène montréalaise depuis près de 20 ans, Hugo Mudie se présentera aux Francos pour la toute première fois en solo. L’ancien meneur du groupe The Sainte Catherines présentera ses nouvelles compositions, un projet un peu plus calme et en français. Celui qui est également cofondateur du Pouzza Fest met maintenant en avant sa voix suave et parfois rauque. Il sera intéressant de voir l’évolution de ce prolifique musicien qui a décidé de faire les choses différemment avec son album Cordoba, paru l’automne dernier.

Mardi à 21h sur la scène Bell

Valery Vaughn

Ils ne sont peut-être que deux, mais ils font du bruit comme six. Le duo punk Valery Vaughn est un incontournable aux Francos cette année pour les amateurs de musique plus intense. L’un à la basse, l’autre à la batterie, Vincent Huard-Tremblay et Victor Tremblay-Desrosiers sont en quelque sorte une version sur l’acide de Death From Above 1979. C’est un groupe qu’il faut voir en spectacle pour l’apprécier à sa juste valeur.

Lundi soir à 22h sur la scène Sirius XM

LaF

On trouve une foule d’excellents groupes de rap cette année au festival, dont plusieurs n’ont pas besoin de présentation. Parmi les artistes à découvrir, il y a LaF, l’étonnant groupe vainqueur de la dernière présentation des Francouvertes. Ce sextuor montréalais composé de trois rappeurs et d’autant de beatmakers offrira vendredi son hip-hop somme toute planant et accessible au grand public.

Vendredi à 20h sur la scène Desjardins

Daniel Bélanger

Le grand Daniel Bélanger sera de passage aux Francos mardi, lui qui n’a aucun autre concert prévu au Québec cette année. C’est donc une grosse prise dont les organisateurs du festival peuvent être fiers. Daniel Bélanger sera là pour le plaisir de jouer devant les Montréalais, ça ne fait aucun doute. On peut s’attendre à ce qu’il offre des chansons de son dernier disque, Paloma, ainsi que de grands classiques, d’autant plus que ce vétéran de la musique célèbre ses 35 ans de carrière cette année.

Mardi à 21h sur la scène Bell