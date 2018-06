Le Parisien rapporte que le célèbre cow-boy sera de retour le 7 novembre prochain pour son 80e album. Pour fêter cet anniversaire Lucky Luke débarquera dans la capitale française.

«Un cow-boy à Paris» arrivera dans les librairies le 7 novembre prochain a-t-on pu lire dans les colonnes du Parisien. L’arrivée du célèbre personnage créé par Morris en 1946 est une grande première. En effet, le cow-boy n’avait alors jamais vraiment quitté les Etats-Unis, si ce n’est pour aller au Mexique ou au Canada.

Tout démarre quand le héro s’en va raccompagner les Daltons en prison. En plein désert, il va alors rencontrer Auguste Bartholdi, le créateur de la statue de la Liberté. Il le suivra à Paris et fera la rencontre de Madame Bovary, Claude Monet, Gustave Eiffel ou encore Victor Hugo.

Derrière ce nouvel album, on retrouvera le duo formé par le dessinateur Achdé et Jul, à qui l’on doit «Silex and the city» ou encore «La planète des sages».