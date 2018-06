Comme le veut la tradition, une foule d’activités auront lieu un peu partout dans la grande région de Montréal en fin de semaine à l’occasion de la Fête nationale. Cette année, plusieurs fêtes de quartier n’auront rien à envier au grand spectacle qui sera présenté sur la place des Festivals samedi. Métro vous propose quatre endroits où célébrer le Québec en musique (et même en humour).

Party dans le Sud-Ouest

De toutes les fêtes de quartier, le Sud-Ouest remporte la palme de la programmation la plus alléchante. Se succéderont sur scène Damien Robitaille (17h), Lydia Képinski (19h), Alaclair Ensemble (20h) et Mononc’ Serge (23h30) pour une fête de quartier pas piquée des vers. Une option intéressante pour ceux qui seraient déçus de la programmation offerte à peu près en même temps sur la place des Festivals.

Sur la place du Bonheur-d’Occasion (angle des rues Notre-Dame Ouest et Rose-de-Lima) samedi à compter de 15h

Villeray «se libère des libéraux»

Un classique de la Saint-Jean, le célèbre groupe de rap Loco Locass sera dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension cette année pour célébrer le Québec. Ce sera d’ailleurs Sébastien Fréchette, alias Biz, qui livrera le discours patriotique quelques minutes avant de performer avec le reste de sa bande. Ceux qui arriveront tôt pourront aussi voir Isabelle Blais et La Bronze (18h).

Au stade IGA (285, rue Gary-Carter) samedi à 22h

Laval sur une bonne lancée

«C’est à Laval que ça se passe.» Si le slogan de la ville de Laval semble un peu ambitieux de prime abord, la programmation répond aux attentes. Daniel Bélanger, Diane Dufresne, Vincent Vallières, Klô Pelgag et France D’Amour se partageront la scène du Centre de la nature. Force est de constater que Laval s’est imposé comme ville incontournable pour la Fête nationale en l’espace de quelques années.

Au Centre de la nature (901, avenue du Parc, à Laval) dimanche à 21h

Le Quartier latin en musique… et en humour

La rue Saint-Denis est toujours animée à la Saint-Jean, mais elle risque de l’être davantage avec l’ajout de numéros d’humour sur l’artère du Quartier latin en plus des concerts musicaux. Mon Doux Saigneur (21h15) et Fanny Bloom (22h30) se chargeront du volet musical; Maude Landry, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Rosalie Vaillancourt, Jo Cormier et Sèxe Illégal ainsi que plusieurs autres assureront le volet humoristique (18h30 et 20h).

Sur la rue Saint-Denis (piétonne entre la rue Sherbrooke et le boulevard de Maisonneuve) dimanche à 18h30