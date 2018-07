Québec allouera une subvention de près de 3M$ au collectif Les 7 doigts de la main et à l’École nationale de cirque, a annoncé jeudi matin la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit.

«Le Québec a réinventé les arts du cirque et s’est ainsi doté d’une formidable carte de visite, utile partout sur les scènes du monde, a fait valoir la ministre. Nous avons raison d’être très fiers de ce milieu bouillonnant de créativité et d’audace, et de tout le talent qui foisonne chez nous.»

L’aide gouvernementale de 1 933 500$ allouée au collectif Les 7 doigts de la main en vertu du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications s’ajoute aux 9,4 M$ octroyés antérieurement pour l’implantation de son nouveau centre de création, inauguré jeudi matin.

Cette nouvelle subvention permettra au collectif d’acheter de l’équipement spécialisé et de développer ses activités à travers le Québec.

«Avec l’annonce d’aujourd’hui, notre centre de création et de production sera bien équipé et pourra prendre son envol dès cet automne, a indiqué Nassib El-Husseini, directeur général des 7 doigts de la main. L’équipe des 7 doigts s’engage à transformer ce lieu en une ruche vouée à la création et à l’exportation de productions originales et à en faire un lieu ouvert à la communauté.»

L’École nationale de cirque recevra quant à elle 1 M$ pour structurer la filière de formation et encourager le secteur des arts du cirque au Québec.