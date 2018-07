L’acteur américain Danny Trejo, bien connu pour son rôle de Machete, vilain bandit aux multiples couteaux, sera de passage à Montréal cette fin de semaine dans le cadre de sa première visite au Comiccon. Entretien avec un des acteurs les plus redoutables de Hollywood.

Pourquoi allez-vous dans les Comiccon?

C’est la seule fois que j’ai le temps de m’asseoir et de signer des autographes. Sinon, je suis toujours pressé, je n’ai pas le temps de demander leur nom aux gens. Au Comiccon, je peux parler avec eux, je me suis fait plein d’amis. J’ai des numéros de téléphone de partout dans le monde! J’adore prendre des photos avec eux. Je me sens choyé d’avoir l’occasion de faire ça, de pouvoir rendre quelqu’un heureux simplement en lui signant un autographe ou en prenant une photo.

Est-ce que les fans vous parlent surtout de votre personnage de Machete?

Oui, tout le monde aime Machete! Moi-même, j’adore le personnage. Si je n’avais pas été dans le film, je l’aurais quand même aimé. Les gens viennent me dire ça, qu’ils aiment le personnage, et ils me demandent si j’ai des couteaux sur moi!

Quand on regarde votre feuille de route, on remarque que vous avez des dizaines de projets en cours pour cette année et pour 2019. Avez-vous pensé à ralentir un peu?

Non! Ma vie a recommencé quand j’avais 70 ans! [Il en a 74.] J’ai ouvert un magasin de beignes, j’ai lancé une maison de disques. Je suis choyé de pouvoir faire tout ça. J’aime beaucoup ce que je fais et c’est le plus important.

Vous jouez la plupart du temps le rôle du dur à cuire. Est-ce difficile pour vous de tenir un autre genre de rôle?

J’aime les films d’action, je n’aime pas les films dramatiques. J’aime avoir un fusil et tirer! C’est pourquoi je tiens souvent ce genre de rôle. J’ai fait autre chose bien sûr, des films dramatiques, des voix dans des films d’animation. Dans tous les cas, j’aime mon travail et j’aime le processus de faire un film.

Des rumeurs courent sur le web voulant qu’il y ait une suite à Machete Kills Again, mais cette fois-ci, dans l’espace. Est-ce que ça va vraiment arriver?

Si jamais les fans crient assez fort au Comiccon, qui sait?