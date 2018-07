Les festivaliers se rendant au Ruisrock 2018 de Turku en Finlande pourront se rendre sur les lieux en taxi et payer leur course… en chantant.

Dans le segment «Carpool Karaoke» de son talk-show de CBS, l’animateur James Corden emmène des stars en balade dans sa voiture tout en fredonnant les tubes diffusés par l’autoradio. De manière un peu similaire, le Fortum Singalong Shuttle invite les festivaliers à payer leur course en donnant de la voix.

Les navettes sont équipées de «compteurs kilométriques sonores» et les passagers sélectionnent la chanson qu’ils souhaitent interpréter via une tablette, qui en affiche également les paroles.

Les véhicules étant électriques, les passagers n’ont pas à s’égosiller pour se faire entendre.

Ce service de «caraoké» sera assuré tout au long de la 49ème édition du Ruisrock Festival, qui se tient jusqu’au 8 juillet à Turku en Finlande.

Le plus ancien des festivals de rock finlandais attire chaque année 100 000 visiteurs. Cette année, Pharrell Williams et The Chainsmokers comptent parmi les têtes d’affiche.