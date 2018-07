Alors qu’elle sera à l’affiche du nouvel épisode de «Mamma Mia», en salle le 25 juillet prochain, la chanteuse a fait savoir qu’elle sortirait un disque de reprises d’Abba.

Interviewé dans le Today Show, l’interprète de «Strong Enough» a annoncé qu’elle sortirait une compilation de reprises d’Abba.

C’est après avoir joué le rôle de Ruby, la mère de Donna, interprétée par Meryl Streep, que l’artiste a choisi de revisiter l’oeuvre d’un des plus célèbres groupes des années 1970. Si Cher n’a pas donné plus de détails, notamment concernant la date de sortie de l’album, elle a précisé que ses interprétations seraient inattendues.

Dans la suite de «Mamma Mia», Cher chante aux côtés d’Andy Garcia le morceau «Fernando».

Cher débute dans les années 60 en duo avec son mari Sonny et le tube «I got you babe». Elle devient par la suite une star planétaire en solo. Elle cumule une carrière de chanteuse (plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde) et d’actrice, qui lui a notamment rapporté un Oscar et un prix d’interprétation à Cannes.