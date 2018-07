La saga, basée sur les livres de Ann Brashares, sera bientôt adaptée sur les planches par Blue Spruce Productions.

Blue Spruce a acquis les droits scéniques à Alcon Entertainment et Alloy Entertainement qui avaient fait équipe sur le film de 2005 puis sa suite en 2008, révèle Variety. Alcon et Alloy se réservent le droit co-produire le projet. Les deux sociétés seront de toutes façons impliquées dans le développement de la pièce de théâtre.

«Quatre filles et un jean», dirigé par Ken Kwapis, mettait en scène Amber Tamblyn, America Ferrera, Blake Lively et Alexis Bledel, dans les rôles de quatre meilleures amies sur le point de se séparer pendant l’été pour la première fois de leur vie. Le deuxième opus a vu le jour trois ans plus tard avec le retour des quatre actrices principales mais un changement de réalisation (Sanaa Hamri). La franchise fut si populaire qu’un troisième long-métrage serait également en préparation, apprenait-on en avril, de la part de deux membres du casting. De quoi ravir les fans de la saga.