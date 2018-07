Quatre décennies ont passé depuis qu’Olivia Newton-John, John Travolta et leurs copains ont conquis les cœurs adolescents du monde entier, mais la comédie musicale Grease n’a pas pris une ride.

Le réalisateur Randal Kleiser est toujours stupéfait par l’impact de son premier long métrage sorti en salle et devenu un classique musical hollywoodien.

«Nous pensions que ça marcherait bien auprès du public adolescent pendant un été ou deux, mais on n’aurait jamais imaginé, 40 ans plus tard, cette incroyable réaction dans le monde entier et auprès de tous les âges», a expliqué le réalisateur.

Adapté d’une comédie musicale à succès de Broadway sur les amours d’étudiants pendant les années 1950, Grease a été tourné en deux mois à Los Angeles pour 6 M$US, et – comme beaucoup de films entrés dans les annales – a initialement été éreinté par la critique.

Ce film a pourtant accumulé près de 400 M$US en salle et détenu le titre de comédie musicale filmée aux plus grosses recettes de tous les temps jusqu’à la sortie de Mamma Mia!, 30 ans plus tard.

«Je pense que les défauts font partie de son charme.» – Randal Kleiser, réalisateur, admettant que Grease est loin d’être un film parfait.

Quand Kleiser a choisi son couple de protagonistes, John Travolta avait déjà tourné Saturday Night Fever, qui n’était pas encore sorti, et il était surtout connu pour être le beau gosse d’une sitcom d’ABC, Welcome Back, Kotter.

De son côté, l’Anglo-Australienne Olivia Newton-John était déjà une superstar de la musique pop. «John et moi voulions tous les deux Olivia, mais elle hésitait parce qu’elle avait déjà tourné un film de science-fiction qui n’avait pas bien marché en Angleterre [et, à près de 30 ans,] elle pensait être trop vieille pour jouer» la petite amie de Travolta, de cinq ans son cadet, se souvient le cinéaste.

«Elle a demandé un essai caméra et on l’a fait. John et moi l’avons tous les deux traitée comme une petite sœur, on lui a donné tous les encouragements possibles, et ça a marché», ajoute-t-il.

Travolta et Newton-John, sont restés proches par la suite, jouant encore ensemble dans Seconde chance (1983) – un flop – et ont enregistré un album de Noël en 2012. Ils se sont soutenus dans les épreuves, notamment la mort du fils de John Travolta en 2009 et la récidive du cancer de Newton-John l’an dernier après un premier combat contre la maladie dans les années 1990.

Randal Kleiser a confié que, s’il a vu ses deux stars séparément au fil des années, leur trio se retrouvera pour la première fois depuis la sortie de Grease lors d’une célébration anniversaire, le mois prochain, à Los Angeles à l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Kleiser pense que la longévité du film s’explique par ses thèmes universels, l’alchimie entre ses acteurs et la nostalgie pour les années 1950, cette époque insouciante «où il n’y avait pas d’attentats et de fusillades».