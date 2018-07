L’actrice qui a joué dans «Harry Potter» s’affiche dans la peau de la princesse Margaret pour la troisième saison de «The Crown» actuellement en tournage. A ses côtés, Ben Daniels prend la forme du Lord Snowdon. Les deux photographies ont été révélées sur les réseaux sociaux par Netflix.

Après Olivia Colman dans la peau d’Elisabeth II, c’est au tour d’Helena Bonham Carter de se dévoiler sous les traits de son personnage, la princesse Margaret. Le compte Twitter de la série a publié deux nouvelles photographies avec Helena Bonham Carter et Ben Daniels dans le peau de la princesse Margaret et d’Anthony Armstrong-Jones. Les seuls mots : «Espoir» et «Peine» accompagnent ces clichés comme légendes.

Pour sa troisième saison, dont le tournage a débuté eu Royaume-Uni, The Crown a du renouveler sa distribution. Helena Bonham Carter succède à Vanessa Kirby qui incarnait la princesse Margaret dans le deux premières saisons. L’actrice vue dernièrement dans Ocean’s 8 incarnera une version plus âgée de la soeur d’Elizabeth II. La monarque sera quant à elle désormais incarnée par Olivia Colman, dont le premier cliché a été dévoilé plus tôt dans la semaine.

Les deux femmes donneront la réplique à Ben Daniels, choisi pour interpréter Antony Armstrong-Jones, le mari photographe de la princesse Margaret connu sous le titre de Lord Snowdon. Le couple s’était marié en 1960 avant de divorcer en 1978. L’acteur britannique suit les pas de Matthew Goode qui incarnait le personnage auparavant.

La série devrait bientôt révéler les nouveaux acteurs Jason Watkins (Premier ministre Harold Wilson) et Tobias Menzies qui reprendra le rôle du Prince Philip, autrefois joué par Matt Smith.

Nommée treize fois aux Emmy Awards 2018, The Crown reviendra sur le petit écran en 2019.