«Bridgerton», «Pico & Sepulveda» ou encore «Sunshine Scouts», voici les quelques titres, encore provisoires, des huit projets en cours de développement par Shondaland pour Netflix. La plateforme a révélé le contenu de ses séries potentielles de la productrice américaine incontournable à Hollywood.

Shondaland débarque sur Netflix. Après avoir annoncé l’arrivée de la productrice et réalisatrice américaine sur sa plateforme de streaming, voici que le géant américain dévoile un peu plus en détails les huit projets menés par Shonda Rhimes. Bien que les titres sont encore provisoires, les synopsis ont été révélés.

Inspirée de l’article paru dans le New York Magazine et écrit par Jessica Pressler, la série qui n’a pas encore de titre défini, racontera l’histoire rocambolesque d’Anna Delvey, une jeune femme passée maître dans l’art de l’escroquerie. Shonda Rhimes s’intéressera également à l’histoire d’Ellen Pao dont elle a acquis les droits de ses mémoires. Pour le moment intitulée «Reset : My flight for Inclusion and Lasting Change», la série reviendra sur le procès intenté à l’encontre de son employeur, considéré des années après comme l’un des points de départ du mouvement «Time’s Up». L’univers Shondaland continuera d’exploiter le mouvement féministe avec «Bridgerton», une série inspirée des romans de Julia Quinn. La série portera un regard féministe et pertinent sur les relations entre les hommes et les femmes de la haute société londonienne à travers la famille Bridgerton. C’est Chris Van Dusen («Scandal») qui sera en charge de cette adaptation en tant que showrunner.

Quatre adaptations et un documentaire

La créatrice de «Grey’s Anatomy» poursuivra dans les adaptations de romans avec celui d’Isabel Wilkerson «The Warmth of Other Suns». De 1916 à 1970, la série racontera la migration des Afro-américains fuyant le sud des Etats-Unis pour une vie dans le nord et l’ouest. Pour cette série, Shonda Rhimes passera le flambeau à Anna Deavere Smith pour la réalisation.

Avec «Pico & Sepulveda», la plongée historique continuera en Californie dans les années 1840 à l’époque où l’état était encore aux mains du Mexique. Janet Leahy signe la création de cette série. La société de Shonda Rhimes s’intéressera également au livre de Kate Andersen Brower, «La Résidence : Dans l’intimité de la Maison Blanche», avec «The Residence». Les téléspectateurs suivront la vie à l’intérieur de la Maison Blanche entre les employés et les familles présidentielles.

Dans un tout autre genre, «Sunshine Scouts» se déroulera dans un univers post-apocalyptique alors qu’un groupe d’adolescentes a survécu à une catastrophe. Cette comédie dramatique sera créée par Jill Alexander.

Pour finir, «Hot Chocolate Nutcracker» offrira un documentaire plein de vie sur les coulisses de la Debbie Allen Dance Academy qui a réinventé le ballet Casse-noisette. Grâce à un casting diversifié et un mélange de danses traditionnelles, Debbie Allen s’est imposée comme l’une des figures emblématiques de la danse.

Pour le moment, Netflix n’a pas annoncé les dates de diffusion des séries développées par la créatrice de «Scandal». Après quinze ans passés dans les studios de ABC, Shonda Rhimes a signé un contrat de quatre ans avec le géant du streaming.