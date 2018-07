Le succès de la marque Nike n’est plus à faire. Comme Steve Jobs, le fondateur d’Apple, Phil Knight l’homme d’affaires derrière la marque à la virgule va voir sa vie adaptée sur grand écran. Netflix prépare un film inspiré de son autobiographie «Shoe Dog» («L’art de la victoire»), publiée en 2016, qui mettra à l’honneur son incroyable ascension.

Just do it Netfix. Le géant du streaming américain va développer un film d’après l’autobiographie du fondateur de la marque de chaussures la plus vendue au monde, Nike. Scott Alexander et Larry Karaszewski, derrière «Ed Wood» et «People vs. Larry Flynt», seront en charge du scénario.

Phil Knight produira en outre le projet aux côtés de Frank Marshall, grand producteur hollywoodien derrière «Jurassic World» ou «Indiana Jones».

«J’ai hâte de travailler avec mon ami, le grand Frank Marshall, et de porter mon histoire comme celle de Nike sur le grand écran, a déclaré le fondateur de la marque de sport internationale, J’ai été honoré de l’accueil reçu pour mon livre et je pense que nous pouvons raconter mon histoire et celle de Nike à une plus grande partie du public grâce à Netflix.»

Une histoire de passion

Scott Stuber, directeur de la partie film de Netflix a avoué: «Nous ne pourrions pas plus être enthousiaste à l’idée de réaliser – Shoe Dog – avec Phil Knight, l’un des plus grands hommes d’affaires et un formidable conteur. Phil a créé une marque et une compagnie qui sont devenues plus qu’un simple logo. Avec l’innovation, la passion, les essais et les erreurs, Phil a créé quelque chose qui fait partie intégrante de notre culture. Nous avons tellement hâte de partager cela avec le monde.»

Frank Marshall et Phil Knight ont déjà travaillé ensemble sur le film «Retour vers le future» dans les années 1980.

«Depuis notre collaboration, et étant moi-même adepte du running, j’ai toujours été fasciné par l’histoire de Phil et comment la compagnie s’est développée, a révélé le producteur Frank Marshall, C’est une histoire incroyable qui montre réellement ce qu’est le chemin vers le succès, avec ses erreurs, ses combats, ses sacrifices et parfois la chance. C’est une histoire à propos d’une compagnie qui s’est élevée grâce aux bonnes personnes, au dévouement, en leur foi dans le sport, et une mission commune de construire une marque qui changerait tout.»

36 G$

En 1962, Phil Knight, encore étudiant en comptabilité et sportif, a l’idée d’importer des baskets de grande qualité à des prix imbattables depuis le Japon avec Bill Bowerman, un entraîneur d’athlétisme. Au bout de seulement un an, l’homme d’affaire a engrangé 8 000 dollars.

En 1971, le swoosh, le logo à la célèbre virgule est né. Depuis, la marque est l’un des plus gros sponsors des athlètes dans toutes les catégories.

En 2018, le chiffre d’affaires de Nike atteignait plus de 36 G$ dans le monde selon le communiqué de la marque.