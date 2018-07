De A (Alestrom) à Z (Rob Zombie), voici des images de la première journée du festival Heavy Montréal. Notre photographe a capté les prestations de Alestrom, I Prevail, Underoath, Marilyn Manson, Emperor et Rob Zombie. Même un bref orage n’a pas réussi à calmer les esprits, toutefois détrempés. Et ça continue de plus belle aujourd’hui!