Robin Wright revient à la tête des États-Unis dans la peau de Claire Underwood, devenue présidente. Netflix diffusera la sixième et ultime saison de House of Cards le 2 novembre prochain sur sa plateforme de diffusion en continu. Pour le moment, les détails quant à l’absence de Kevin Spacey n’ont pas encore été dévoilés.

« L’histoire est écrite par les vainqueurs » -Winston Churchill. C’est ainsi que Netflix a annoncé la date de diffusion de sa série culte House of Cards sur le monde impitoyable de la politique américaine. Cette ultime saison comptera huit épisodes et verra de nouveaux visages s’ajouter à la distribution: Greg Kinnear, Diane Lane et Cody Fern.

Robin Wright est aux commandes du pays le plus puissant au monde alors que Kevin Spacey brille par son absence. Un départ précipité à la suite des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles sur un mineur dont l’acteur a fait l’objet. Cette année, Frank Underwood cède donc son siège de président à sa femme, Claire Underwood, alors vice-présidente. Pour le moment, les détails concernant sa « disparition » n’ont pas été révélés.

La production avait déjà attisé la curiosité des fans en diffusant un premier extrait laissant voir le tumulte au sein de la Maison-Blanche et Claire Underwood dans le bureau ovale. L’affiche officielle vient également d’être dévoilée, mettant en scène Claire Underwood sur le socle de la statue d’Abraham Lincoln.

Pourtant, malgré la fin de la série culte, Netflix serait en train de développer un série parallèle dédiée au personnage de Doug Stamper, incarné par Michael Kelly, bras droit de Frank Underwood. Il sera de retour dans cette dernière saison aux côtés de Jayne Atkinson, Boris McGiver, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil et Campbell Scott.

Lancée en 2013, House of Cards est devenue rapidement un succès du géant américain et a remporté sept Emmy Awards sur 53 nominations. Un succès couronné de la toute première distinction décernée à un service d’écoute en continu dans la catégorie « meilleure série dramatique » pour David Fincher.