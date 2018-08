Le groupe pop américain Plain White T’s verra l’une de ses chansons adaptée sous forme de série. La société spécialisée dans l’édition musicale Primary Wave et la maison de production Lively McCabe Entertainment vont transposer le morceau Hey There Delilah en une comédie dramatique agrémentée d’une touche de romantisme.

Le tube de 2006Hey There Delilah du groupe américain Plain White T’s est en cours d’adaptation télévisée. Tom Higgenson, le chanteur et compositeur de la formation, ainsi que les producteurs de Primary Wave, présenteront aux annonceurs les prémices d’une série inspirée de leur titre phare.

Hey There Delilah met en scène l’histoire du flirt longue distance entre Tom Higgenson et la coureuse de fond Delilah DiCrescenzo. Cette chanson raconte la possible relation entre le chanteur et l’athlète si cette dernière avait répondu à ses avances. Il imagine alors les moments qu’ils auraient passés ensemble.

Cette musique, qui a marqué toute une génération, sera adaptée en une «dramédie» – comprenez comédie dramatique – romantique décrite comme un conte de fée contemporain. L’écrivain Jeremy Desmon, à qui l’on doit la transformation du titre Pump Up The Volume des Beastie Boys en une comédie musicale, se chargera de rédiger le script.

La production de cette série sera confiée à Primary Wave tandis que Lively McCabe se chargera d’adapter la propriété intellectuelle afin qu’elle reste intacte quel que soit le support de diffusion.

Le groupe Plain White T’s, fondé en 1997, s’est fait connaître avecHey There Delilah en 2006. Nommé à deux reprises aux Grammy Awards pour la ‘Chanson de l’année’ et celle de la ‘Meilleure performance pop d’un duo ou d’un groupe’, ils ont ensuite concrétisé cette lancée en obtenant un disque de platine.