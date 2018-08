Vingt ans après la sortie de son film d’animation, Disney vient de dévoiler la première photographie de Liu Yifei dans la peau de Mulan en prises de vues réelles. L’adaptation en live-action du dessin animé culte est en plein tournage entre la Nouvelle-Zélande et la Chine. Le film devrait paraître en 2020.

Mulan est de retour plus vraie que nature. Disney vient d’annoncer le tournage de l’adaptation de son dessin animé culte, sorti en 1998, en prises de vues réelles. Les studios ont également dévoilé la première image de l’héroïne, incarnée par l’actrice Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Once Upon A Time).

Elle donnera la réplique à Donnie Yen (Rogue One : A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Tigre et Dragon 2), Yoson An, Utkarsh Ambudkar , Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee et Chum Ehelepola. Gong Li et Jet Li feront également partie du casting de cette nouvelle version du dessin animé de Disney.

L’intrigue, qui s’inspire du poème chinois «La ballade de Mulan» (IVe et Ve siècle), suivra les aventures de la jeune fille dotée d’un sens du courage implacable. Afin de protéger son pays des envahisseurs du Nord, Hua Mulan va se faire passer pour un homme pour pouvoir combattre. Fille aînée d’un ancien grand soldat, cette jeune femme déterminée va prendre la place de son père malade dans l’Armée Impériale et se faire passer pour lui. Elle deviendra alors l’un des plus grands guerriers de l’histoire de son pays. « Mulan » est l’un des contes les plus populaires en Chine. Il reste à ce jour au programme de l’enseignement dans les écoles chinoises.

Niki Caro réalise cette adaptation d’après un scénario signé Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth Martin et Lauren Hynek. Le tournage se déroulera entre la Nouvelle-Zélande et la Chine avant de sortir en salles en 2020.

Sorti en 1998, le film d’animation de Disney «Mulan» avait été nommé aux Oscars et aux Golden Globes. Cette nouvelle adaptation en live-action rejoint d’autres grandes histoires de Disney portées à l’écran en prises de vue réelles telles que «La Belle et la Bête» avec Emma Watson ou encore «Le Livre de la Jungle». Disney prépare également la suite de «Maléfique» avec Angelina Jolie et Elle Fanning.